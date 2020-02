Chromatics actuarán en Madrid en junio

Ojalá todas las traiciones fueran como la de Johnny Jewel y sus Chromatics. Hace seis largos años que nos prometieron ese álbum ya mitológico titulado Dear Tommy que nunca ha visto la luz (¿lo hará algún día?), pero de su palabra eternamente incumplida solo hemos sacado beneficios. Visto lo visto, viviremos mucho mejor mientras Dear Tommy siga siendo un no-disco: las muchas certezas que nos han entregado durante este tiempo han hecho que terminemos olvidándonos de sus incógnitas. Mientras tanto, Jewel y sus compañeros Ruth Radelet, Nat Walker y Adam Miller han dejado definitivamente de ser una banda para convertirse en un canon, en un sonido. En ese sonido propio que sublimaban en el influyente Kill for Love (Italians Do It Better, 2012).

Varios EPs, unos cuantos singles, una versión que revitalizó el “Girls Just Wanna Have Fun” y hasta un disco de verdad de la buena publicado por sorpresa en octubre, Closer to Grey. Eso es todo lo que ha pasado en el proyecto principal de Jewel mientras Dear Tommy seguía sin pasar. Paralelamente, además, se encargaba de ponerle música al debut como director de Ryan Gosling (Lost River), trabajaba en la banda sonora del retorno de Twin Peaks y no descuidaba del todo otras aventuras synth pop como Desire (que abrirán la noche) o Symmetry.

Ahora, aprovechando su paso por Primavera Sound Barcelona 2020 y NOS Primavera Sound Porto 2020, Chromatics se encarnarán por primera vez en Madrid en una noche que indudablemente quedará para el recuerdo. ¿Hace falta decirlo? La traición está más que compensada.

JUEVES 11 DE JUNIO – LA RIVIERA (MADRID) + Desire

Entradas a la venta en DICE a partir del viernes 14 de febrero a las 10:00 al precio de 28 € (+ gastos de distribución). Preventa a partir del jueves 13 de febrero en el evento de Facebook oficial del concierto.