Chvrches están de regreso con ‘He Said, She Said’

Chvrches acaban de estrenar la primera canción del que será su nuevo álbum, un tema llamado ‘He Said, She Said’.

Los escoceses regresan con su primera música desde 2018, desde que lanzaran Love Is Dead (Glassnote Records, 2018) con una canción que habla de un desagradable incidente que tuvo su vocalista cuando un tipo le dijo “Necesitas que te alimenten, pero vigila tu cintura”. El tema se realizó en cuarentena con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook en Glasgow.

“Como todos, he tenido mucho tiempo para pensar y reflexionar durante el año pasado; examinar experiencias que previamente había pasado por alto o enterrado profundamente. Siento que he pasado gran parte de mi vida (personal y profesionalmente) realizando el incómodo acto de equilibrio que se espera de las mujeres y se vuelve más confuso y agotador a medida que envejezco. Será exitoso, pero solo de la manera que queremos que sea. Habla por ti mismo, pero no tan alto como para robar el trueno de los hombres. Sé atractiva pero solo en beneficio de los hombres, y no seas vanidosa. Esfuérzate por ser la chica caliente y triste, pero en realidad no estés triste de una manera que sea un inconveniente para nadie. Sé inteligente, pero no lo suficientemente inteligente como para pedir más de lo que le están dando”.

La canción es el primer corte del que será nuevo disco de Chvrches.

Escucha ‘He Said, She Said’, lo nuevo de Chvrches