The Lemon Twigs – A Dream Is All We Know (Captured Tracks)

Desde que hace unos años saltaron a la palestra, The Lemon Twigs se han convertido en el sueño húmedo de mucha gente. Y no, no es algo sexual. Es que realmente se echaba de menos, por parte de quienes amamos el pop hecho a la manera tradicional (sin necesariamente ser abuelos cebolleta), la que dictaron The Beach Boys, The Byrds, Big Star, 10CC, XTC o Todd Rundgren, alguien realmente joven que hiciera revivir todo aquello de un modo fresco y actual.

Estos dos hermanos de Long Island, a los que además les viene de casta, puesto que son hijos del gran Ronnie d’Addario, uno de los tesoros mejor guardados del pop, no sólo han recuperado todo aquello, sino que lo han actualizado, convirtiendo su visión en una referencia incluso para artistas tan relevantes como Weyes Blood o Foxygen, con los que han colaborado, sin contar con que leyendas de la talla de Iggy Pop, Flea o Sir Elton John les han colmado de elogios ¿La respuesta a nuestras plegarias? Pues suena inocente y utópico decirlo, pero oiga, por soñar que no quede.

Además, son prolíficos como pocos. Prácticamente viven en el estudio. Por lo que, no contentos con el éxito de crítica obtenido con ese Everything Harmony que encabezó casi todas las consabidas listas de lo mejor de 2023, ahora contraatacan con otro largo cuando se cumple justo un año de la edición de aquél. Es alucinante la capacidad de estos chavales, de tan sólo 25 (Brian) y 26 años (Michael) para transmitir a la velocidad del rayo un entusiasmo inusitado por las melodías, las producciones minuciosas y las enormes canciones, que nunca fallan en sus manos.

Ejemplo claro es este A Dream Is All We Know, de título, quizá, explicativo del por qué hacen todo esto y lo hacen tan bien. Están cumpliendo un sueño y por eso su carrera no puede ir sino hacia arriba. Por eso, aunque cualquier otro artista hubiera fallado en el empeño de superar un álbum tan bien cincelado como su predecesor, ellos en este logran no sólo superarlo, sino rubricar una obra absolutamente perfecta. Su pequeña obra maestra. Una joya pop, repleta de melodías de orfebre entrelazadas en difíciles pero, sin embargo, inmediatas estructuras, que hacen pensar en luminarias como Brian Wilson, Paul McCartney o Curt Boettcher a la hora de encontrar ejemplos con los que comparar su calidad.

A Dream Is All We Know ofrece, simple y llanamente, felicidad. Felicidad para todos aquellos seres humanos enamorados de la música pop en el formato en que nuestros ancestros nos la enseñaron. Y no hablamos de tradicionalismo, hablamos de atemporalidad. Las composiciones que aquí se incluyen demuestran lo que todos, o al menos muchos de nosotros, sabíamos desde el fondo de nuestro corazón: que las canciones están por encima de las épocas. Las canciones lo sobreviven todo. Prevalecen. Son el triunfo.

A ver quién dice lo contrario al escuchar “My golden years”, la gema pop que abre el disco y que sirvió de adelanto al mismo. El mejor ejemplo que encontrarán de eso que algunos llaman jangle pop, otros power pop y otros, sencillamente, pop de guitarras. Aquí las seis y las 12 cuerdas tintinean como nunca, sobrevuelan voces angelicales, melodías eternas…un clásico instantáneo, que diría aquél. Y no, no se trata de un buque insignia, ni de un caso aislado. El ataque es masivo: “They don’t know how to fall in place” es otro hit inmediato, un despliegue arrogante de genialidad que igualan, o incluso mejoran, “Sweet vibration”, “If you and I were not wise”, “Peppermint roses”, la absolutamente maravillosa “ I Should’ve Known Right From The Start” o la no menos superlativa canción que da título a una colección de canciones absolutamente asombrosa, de esas que le hacen brotar a uno las lágrimas de felicidad, incluso cuando ya no esperaba sorprenderse con nada.

En fin, que no sé si aún queda esperanza para los que vivimos y amamos la música de una determinada manera, con tanto producto prefabricado y carente de humanidad, pero desde luego este disco es un buen clavo ardiendo al que aferrarse.

Escucha The Lemon Twigs – A Dream Is All We Know