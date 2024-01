Comienza la gira de los punk rockers tejanos The Oxys

El quinteto de Austin The Oxys regresan a Europa este 2024 (ya estuvieron el año pasado) y pasaran por nuestro país en una generosa gira en este mes de enero. Aunque la banda no es muy longeva – debutaron en el 2022 – sus miembros son viejos conocidos de la escena underground de Austin y eso se deja notar en sus directos y grabaciones.

Su excelente último trabajo, con el genial título Generation Irrelevant (Dead Beat Records 2023) no inventa nada, sin embargo, sí insufla frescura y composiciones inapelables a un género tan manoseado como el punk. En total son diez trallazos de powerpop, punk y rock and roll tocados con total descaro y con la siempre particular voz del frontman Phil Davis.

Su visita a Madrid está programada dentro del cartel del Inverfest y la gira española está propiciada por inquita promotora El Beasto.

Las fechas para The Oxys en nuestro país son estas

9 enero Cáceres Boogaloo

10 enero Zaragoza Sala Z

11 enero Portugalete Estudios Groove

12 enero Donostia Dabadaba

13 enero Vitoria Helldorado

15 enero Sarria Buril

16 enero A´Coruña Mardi Gras

17 enero Bueu Aturuxo

18 enero Madrid Sala Gruta 77

19 enero Gandia Sala Dublin

20 enero Lleida Café Del Teatre

21 enero Barcelona Estraperlo