Se acerca la gira de Killer Kin

Si hay una banda que ha restablecido, o al menos lo intenta, el peligro a eso del punk y el rock and roll, son Killer Kin. Procedentes de New Haven, localidad de Connecticut – aunque si te dicen que vienen de New York año 1976, te lo crees – el quinteto practica una suerte de punk rock repleto de macarrismo, tanto musical como escénico.

Solo tienen un L.P homónimo lanzado el año pasado, aunque llevan dando y puliendo cera desde el 2018 en escenarios de todo Estados Unidos. Ahora le toca el turno al viejo continente en una extensa gira, que les traerá a nuestro país en este mes. La guitarrista y compositora Chloe Rose y el cantante Mattie Lea, son las cabezas visibles de esta banda que rezuma sudor y mala leche por todos sus poros.

Acaban de sacar “Point Black”, un single que algunos auguran como adelanto de su siguiente larga duración. Un sopapo de contundente killer punk en toda la cara.

La gira española auspiciada por El Beasto tiene las siguientes fechas.

9 mayo Barcelona Sala Meteoro

10 mayo Arc De Bara Munster Raving Loony Party

11 mayo Cox TNT Blues

12 mayo Madrid Wurlitzer Ballroom

13 mayo Ourense Café Cultural Auriense

14 mayo Ferrol Sala Room

15 mayo A Coruña Sala Mardi Gras

16 mayo Oviedo Lata De Zinc

17 mayo Portugalete Sastraka Gaztetxea

18 mayo Vitoria-Gasteiz Helldorado (Concierto Vermú)

18 mayo Donostia Sala Dabadaba

Entradas aquí