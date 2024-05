Redd Kross han anunciado nuevo disco

Ya sabemos lo caros que se venden los hermanos McDonald en lo tocante a entrar a grabar en un estudio, para luego materializarlo en un disco, por lo que esto siempre es una gran noticia. Después del éxito de Born Innocent: The Redd Kross Story (Andrew Reich) el estupendo documental sobre la banda, esta parece estar viviendo una segunda y merecida juventud. El film se estrena oficialmente en pantalla grande en nuestro país el próximo 17 de mayo, por cierto.

Redd Kross acaban de anunciar nuevo disco, han sacado un single y video a modo de adelanto y también han puesto el cartel de la gira que, les traerá al Azkena, pero lamentablemente a ningún punto más de nuestra geografía.

Yo mismo era de los que no daba demasiado por la banda, después de tantos años – me van a perdonar – sin embargo, la nueva canción nos devuelve a los mejores McDonald en aparente estado de gracia y con nueva formación.

El nuevo álbum será doble, saldrá a la venta en junio y coincidirá con el cuarenta y cinco aniversario de la formación californiana. El listado de canciones que la propia banda ha puesto en sus redes es este:

1. Candy Coloured Catastrophe

2. Stunt Queen

3. The Main Attraction

4. Canción Enojada

5. Good Times Propaganda Band

6. What’s In It For You?

7. I’ll Take Your Word For It

8. Terrible Band

9. Stuff

10. Back Of The Cave

11. Too Good To Be True

12. Way Too Happy

13. Simple Magic

14. The Witches’ Stand

15. Lay Down And Die

16. The Shaman’s Disappearing Robe

17. Emanuelle Insane

18. Born Innocent