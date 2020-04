The Streets colabora con Tame Impala en su nuevo single

The Streets está de vuelta con una mixtape que publicará el próximo verano. None of Us Are Getting Out of This Life Alive será su título y verá la luz el próximo 10 de julio.

Lo nuevo de Mike Skinner contará con la participación de IDLES, Ms Banks, Jesse James Solomon, Kasien y Tame Impala. Justo con Tame Impala colabora en el primer adelanto, “Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better” donde The Streets une su talento al de Kevin Parker.

Te dejamos con ella: