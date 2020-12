Sleaford Mods publican nuevo sencillo, ‘Shortcummings’

Sleaford Mods han sacado un segundo single de adelanto de su próximo disco, que verá la luz el 15 enero con el título de “Spare Ribs”. El flamante sencillo es “Shortcummings”, cuyo videoclip puede verse al final de este texto. Os recordamos que “Spare Ribs” (que saldrá en el sello Rough Trade, distribuido en España por Popstock!) será presentando en directo el 8 de julio de 2021 en la quinta edición del festival madrileño Mad Cool.

Sobre “Shortcummings”, Jason Williams, uno de los dos componentes de Sleaford Mods, ha comentado lo siguiente: “Escribí la letra a finales del 2019, al enfadarme por la creciente presencia mediática de Dominic Cummings (Cummings es un estratega político británico y consejero jefe del primer ministro Boris Johnson), no respaldada por votos. La arrogancia de los privilegiados normalmente les lleva a ocupar un escenario principal a costa de la miseria humana, que no es narrada, y de la explotación del dinero público. En el caso de Cummings, no sé exactamente qué tenía que perder cuando salió por la puerta del número 10 de Downing Street. Tenía el aspecto de un momento escenificado o, desde lo que yo sospecho es su estatus de superioridad intelectual, quizá fue la última demostración de una rebeldía bizarra. Pero no hay ninguna rebelión cuando vienes de una estirpe privilegiada, solo tiros al aire. Son hamsters pijos atacándose unos a otros. Es tan cansina esta torpe coexistencia entre nosotros y la élite. La fortaleza que lo controla todo es demasiado resistente y a día de hoy no hay forma de negar que es ridícula la idea de una revuelta en este robo a plena luz del día a los contribuyentes”. Más claro, el agua.

Y es que en “Spare Ribs” Williamson y el productor Andrew Fearn asestan certeros golpes, con puntería inigualable, enfrentándose a la hipocresía, la falta de igualdad y la apatía con su inimitable y escabroso sentido del humor. Se trata de un álbum cargado de ira contra el gobierno del Reino Unido y contra su idea de legitimidad, contrapuesta a su enfoque despiadado a la crisis del coronavirus.

El anterior single de adelanto de Sleaford Mods, “Spare Ribs” fue el tema “Mork n Mindy”, en el que colaboran su compatriota Billy Nomates. Precisamente, Billy Nomates debutará en directo en España en febrero del año que viene, en una gira (coproducida entre Houston Party y Ground Control) que la llevará a Barcelona (Vol) el día 19 de ese mes y a Madrid (Siroco) el 20.