Conoce a The Last Dinner Party, el quinteto del momento

The Last Dinner Party, el quinteto fenómeno del momento formado por cinco chicas de Londres, nos demuestra una vez más la efervescencia actual de la escena británica, sobre todo de bandas puramente femeninas. Tras su single debut “Nothing Matters”, producido porThe Last Dinner Party conocido por su trabajo con Arctic Monkeys, Florence and the Machine o Depeche Mode, se han convertido en la comidilla de la capital británica.

Se conocieron en diferentes universidades de Londres, unas estudiaban Música y otras Literatura inglesa, y les unió la música. Los críticos han coincidido en elevar “Nothing matters” como canción del año con ese sonido artpop y estética misteriosa y decadente que mezcla el barroquismo y lo gótico en su vídeo oficial, inspirándose en los poetas románticos y novelistas góticos británicos. Un clip dirigido por Saorla Houston, que abren con una escena impactante, vestidas de negro integral, de un funeral, inspirado en la era victoriana, para luego dar un giro a la inocencia y pureza del blanco con claras reminiscencias a la película Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola y a los banquetes de María Antonietta.

Todo ello les ha valido ganarse el reconocimiento y atención de grandes figuras como Nick Cave y Mick Jagger, con el que tuvieron sus más y sus menos por no mencionarlas en los agradecimientos cuando actuaron juntos con Courtney Barnett y San Fender en el Hyde Park festival entre otros músicos.

Además les acompaña su identidad visual que para ellas es tan importante como su música. En el escenario aparecen ataviadas con ropa gótica como corsets y togas al estilo medieval. Un cruce de estilos que va de Cumbres Borrascosas a lo Kate Bush hasta el punk de Siouxsie and the Banshess, o el romanticismo de Florence Welch.

Y así tras arrasar con sus directos con la voz expresiva y carismática de Abigaille, acompañados de sintetizadores oscuros a lo The Cure y líneas de bajo retumbantes contrastando con solos de guitarra y flauta, han logrado grabar nada menos que con Island records, cosa que les ha costado la crítica de los medios musicales tachándolas de ser un producto de márketing manufacturado y de ser un grupo de nepo-babies. A lo que ellas han respondido, defendiendo su posición y autenticidad, si esa negatividad se utilizaría con bandas masculinas.

Lo que está claro es que no dejan a nadie indiferente, y que sus dos únicos singles ya están creando expectación en la competitiva escena británica.

En julio han publicado su segundo single, “Sinner”, con aires port-punk garageros sobre la autoaceptación y reconciliación con el presente. Una melodía pop pegadiza que contrasta esas líneas de guitarra desgarradoras con los coros melancólicos y la voz melódica de su vocalista.

The Last Dinner Party justifica su talento con sus directos, yendo un paso más allá pues no tienen apenas temas de estudio, sino que sorprenden con un setlist de canciones que el público ni siquiera ha escuchado previamente.

Una señal más de que algo se cuece en Inglaterra con hervidero actual de bandas femeninas, que continúan la senda marcada por artistas como Wet Leg o The Big Moon.