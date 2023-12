Cruel World 2024: Duran Duran, Interpol, Tones On Tail y más

El pasado 2019 antes de que estallara la pandemia, los responsables de Coachella anunciaban un festival en Los Angeles llamado Cruel World con el objetivo de convertirse en la fantasía de cualquier amante del postpunk y la new wave de las cuatro últimas décadas. Un evento diferente a los habituales festivales con los artistas del momento, que mira más al pasado que a lo que está por llegar.

Al final, pudo celebrarse el pasado 2022 (lee aquí la crónica de Muzikalia) con un espectacular cartel (Morrissey, Bauhaus, Devo, The Psychedelic Furs, The Church, Violent Femmes…) que siguió la pasada edición repitiendo estilo y una impresionante lista de invitados (Siouxsie, Iggy Pop, Love And Rockets, Billy Idol, Adam Ant, Echo & the Bunnymen…).

Cruel World 2024 llegará el próximo 11 de mayo y no será menos, ya que acaba de hacerse público un plantel que de nuevo mezcla a glorias del pasado con las del presente y por donde pasarán Duran Duran, así como Interpol, Blondie, Simple Minds, The Jesus and Mary Chain, Placebo, Soft Cell, Adam Ant, Heaven 17, The Mission, The Stranglers, el proyecto derivado de English Beat, General Public, Model/Actriz, TR/ST, The Faint, ADULT. y más.

Destaca igualmente la presencia de Ministry interpretando canciones de sus dos primeros álbumes, With Sympathy y Twitch (antes de darle al metal industrual), Gary Numan tocando The Pleasure Principle completo, la presencia de Lol Tolhurst x Budgie presentando su reciente Los Angeles y el primer grupo que salió de Bauhaus, Tones on Tail (Daniel Ash y Kevin Haskins, junto con la hija de Haskins, Diva Dompe, en el bajo).

Entradas para Cruel World 2024

El próximo 11 de mayo se celebra esta tercera efición, que previsiblemente en cuanto agote las entradas, anunciará una fecha paralela un día más tarde. Puedes comprar las entradas en su web.