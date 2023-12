King Creosote – I DES (Domino / Music As Usual) 

El escocés Kenny Anderson –aka King Creosote– es, sin lugar a dudas, uno de los autores británicos más injustamente infravalorados de nuestra época. Basta con echar un vistazo a su catálogo oficial (el otro es inabarcable) o a colaboraciones con artistas de diferentes planos como Jon Hopkins o KT Tunstall, para darse cuenta de la injusticia en cuestión. Las canciones de Anderson tienden a insinuar algo realmente grande, desde su misma elegancia y materializando esa capacidad para crecer cuando se lo proponen, a veces tirando de épica y en ocasiones apostando por la veta sensible. En uno y otro caso, resulta evidente que el de Fife es poseedor de ese toque habitual en su país, cuando se trata de manejar líneas melódicas, apurar canciones cristalinas y, en definitiva, tratar al pop con estatus de orfebre.

Si bien es verdad que I DES (Domino, 23) no aporta demasiada novedad con respecto a la obra previa del músico, no es menos cierto que a cambio reconfirma la ventaja de su autor por encima de la media, cuando la misión trata de concretar unas gemas sonoras tan bonitas como en realidad ambiciosas (en este caso con la aparición de vibráfonos, acordeones, samplers, violines o sintetizadores rematando la jugada), que nunca vuelven la cara a los parabienes tradicionales del folk. La presente referencia se abre con “It’s Sin That’s Got Its Hold Upon Us”, engalanada pieza que funciona como muestra inescrutable de las mencionadas habilidades de Anderson, amén de una de las composiciones más impecables que puede haber dejado este año que se nos escapa.

A continuación, se suceden pruebas adicionales del tipo de “Blue Marbled Elm Trees” (y esos juegos vocales con Hannah Fisher), “Walter de la Nightmare” o “Dust”, hasta alcanzar los trece minutos de “Please Come Back I Will Listen, I Will Behave, I Will Toe The Line” ejerciendo como majestuoso cierre del primer disco. El segundo compacto viene copado por una única pieza instrumental mutante de más de treinta minutos. Tras siete años de silencio y un cuarto de siglo después de aparecer en escena luciendo la filosofía DIY (dice la leyenda que el tipo cuenta con más de cien discos en la buchaca), I DES (Domino, 23) es, en cualquier caso, la enésima muestra de buen gusto de este autor. El mismo que, casualidades de la vida, ahora comparte sello (y especificidades) con otro geniecillo como es Conor O’Brien y sus Villagers.

Escucha King Creosote – I DES