Inuat – We don’t believe. We fear (Lengua Armada)

Luminosidad y oscuridad.

Calidez y frialdad.

Western rock estadounidense y post-punk británico.

Este mismo contraste de armonías y sensaciones, como la vida misma, es el que efectúan, amalgaman y entrelazan, cuidadosamente, el cuarteto compuesto por los muy curtidos Juan Viguera (voz principal), Luis Albadalejo (guitarras y teclados), Francisco Porcel (bajo) y Miguel Fernández (batería); a través de una odisea calificada como Inuat y su primer LP We don’t believe. We fear (significa “Nosotros no creemos. Nosotros tememos” y podría éste mismo encabezado, solo tal vez, indicar connotaciones sobre el ateísmo, la madre natura y el óbito).

En un principio, cada miembro del hispano cuarteto citado aparcó, momentáneamente, proyectos puramente heavy-metaleros donde ellos suelen militar y todos se plantearon un derrotero muy distinto en sus carreras. Después, muy influidos por el disco “Roma”, de Danger Mouse y también por agrupaciones como Joy Division, The Cult o Sister of Mercy; entre otros, resultó que Inuat fue plasmando un extraordinario, melódico y ambiental repertorio.

Así pues, dicho minutaje sónico nace por medio de la delicada, suave y onírica “Odd Faces” y sigue por la mística, estremecedora e intensa “Eternal life”, la absorbente, bella y dramática “Wetlands” y la desesperanzada y reposada nocturnidad californiana (por decirlo así) de “Lost and drear”.

Matizaremos que las poéticas letras del cantante Juan Viguera, imaginadas las mismas a partir de la música ya compuesta por la banda, se hallan bastante vinculadas a la interpretabilidad.

La espacial, misteriosa, escueta e instrumental pieza titular “We dont’ believe. We fear” parece marcar un punto interlúdico y transitorio dentro de la misma obra, para conducirnos luego hacia la apasionada, quejosa y compungida “Prey”, la etérea y lúgubre “Spirit of the horse”, la marcial y también algo empírica “The matter of Lucifer”; para concluir con la apaciguada, glacial y resignada “Withered flowers”, como si ésta fuera un duelo mortal de pistoleros en una Arizona invernal.

Según declaraciones oficiales de la propia banda acerca del álbum y sobre la propia designación del novedoso combo: “INUAT es el alma que existe en todos los seres vivos y en los elementos de la naturaleza. Toda vida posee el mismo tipo de espíritu y, por lo tanto, el mismo valor. Ha llegado el momento de escuchar We don´t believe. We fear y dejar que nuestra alma viaje a lugares en los que nunca antes había estado”.

Añadiremos aquí que el citado “Inuat” es un término perteneciente a la mitología de los esquimales de Alaska y Canadá.

La estética y sugerente portada del LP, con ese sol que simboliza el principal concepto nominal de la banda, posee la autoría del propio guitarrista Luis Albadalejo, con Ninth Circle Design. Por otro lado, el solemne cancionero de We don’t believe. We fear fue mezclado y masterizado por Daniel Gil, en los Siete Barbas Estudios, de Barcelona.

En definitiva que plácidas resonancias oesteñas pero también cadencias de amplio carácter sombrío conviven ambas, entre sí, de modo sedoso y relativamente atípico, durante una propuesta de considerable entidad; además de verdaderamente bien tocada, unitaria, compleja y que fluye libremente. Dicho LP puede producir una honda y abrumadora impresión si dejas, pacientemente, que te sumerja en sus enigmáticas aguas y despertar así unos sentimientos contrapuestos en los oyentes, es decir, los sutiles pero penetrantes sonidos emitidos por Inuat pueden producir inquietud o desasosiego y, al mismo tiempo, dichos acordes son capaces de hacernos disfrutar más y más en cada escucha…

Escucha Inuat – We don’t believe. We fear