Crypta + Nakkeknaekker + Plaguemace (Sala Revi Live) Madrid 27/04/24

Las brasileñas Crypta se encuentran inmersas en una extensa gira europea, que las ha traído a nuestro país en siete fechas, gracias a la promotora ITP Promotions. Recordemos que Crypta es el proyecto liderado por Fernanda Lira que, tras separarse de su anterior grupo; Nervosa, formó este junto a la baterista – también ex Nervosa – Luana Dametto. Había ganas de ver en acción las cuatro de São Paulo tras su segundo trabajo, el aclamado Shades of Sorrow (Napalm Records 2023) y eso se notaba en la larga cola de público, esperando desde bastante rato antes de la apertura de puertas en la sala Revi Live.

Antes pudimos disfrutar de las dos bandas que están abriendo para ellas en esta gira, los primeros serían los daneses Plaguemace, que son unos locos practicantes de un Death metal muy burro. Con el público algo desperdigado por el resto de la sala, comenzó el show del quinteto, que no dudaron un solo instante en echar los restos desde el primer tema que sonó; “Cannibalicious”. Estética muy “old school” al estilo de bandas de los noventa, mucho cachondeo y sonido crudo y rápido son sus armas.

El vocalista Andreas Truelse, un gigante de dos metros y pico, acabó haciendo pogo entre el público y más tarde repartiendo pegatinas, al grito de “Free Stickers!”, quizás algo afectado por el millón de cervezas (en sus propias palabras) que había ingerido. Eso es dedicación dentro y fuera del escenario.

La sorpresa de la noche vendría con otros daneses de nombre casi impronunciable para nosotros, Nakkeknaekker, que viene a ser como Neckbreaker, un nombre muy bien traído, ya que su música puede llegarte a romper el cuello y la cabeza. Pero esa no era la mencionada sorpresa, lo eran sus componentes, unos chavales insultantemente jóvenes, alguno – me atrevería a decir – con la mayoría de edad recién cumplida.

Death metal abrasivo a tope de velocidad casi rozando en ocasiones el grind y con una energía acorde con su edad. Concierto intenso de los de poco más de media hora, como tiene que ser en bandas de este tipo. Hay que seguir la pista a estos chavales.

Ya con una sala Revi Live sin agotar entradas, pero con una afluencia más que generosa y con las primeras filas copadas de fans, sonaron los primeros acordes de «The Other Side of Anger» y así Fernanda Lira, siempre al frente de Crypta y con una presencia escénica que tira de espaldas, comenzaba con su característica voz gutural para no parar en toda la actuación.

«Poisonous Apathy» y «Lift the Blindfold», serían los siguientes temas, lo que nos llevaría a pensar que el setlist iba a estar dominado por el mencionado segundo álbum. Con cada tema, las brasileñas mostraban su destreza y versatilidad, dominando el escenario con una presencia como pocas bandas logran ejercer, al tiempo que no paraban de interactuar entre ellas y con el público.

Con «The Outsider» introdujeron matices melódicos que engrandecieron la experiencia, mostrando la habilidad de la banda para navegar por diversos estilos, aunque centradas siempre en el Death Metal. Por ejemplo, en la oscura «Lullaby for the Forsaken», se acercan al Black metal y en ocasiones al Doom y en directo el tema suena como mil demonios y una apisonadora.

«Stronghold» fue un verdadero himno, con riffs que retumbaban en las paredes de la sala, a los mandos de las dos excelentes guitarristas Taina y Jessica, que no pararon ni un solo instante. Es toda una experiencia verlas en directo, con una técnica depurada y sin embargo; siempre moviéndose y disfrutando, sin fallar nada.

Llegaba el momento para uno de los hits del disco, la archiconocida «Trial of Traitors», en la que de nuevo Fernanda nos obsequiaba con sus gestos y poses, todo un caramelo visual para público y fotógrafos, ayudada por la estupenda iluminación de la sala Revi Live, uno de los mejores recintos de Madrid en ese aspecto. Participación extra del público en este tema coreando los riffs de guitarra a grito pelado.

La energía subió aún más con el regreso a su primer disco, con los cortes “Under the Black Wings” y «Shadow Within», donde la banda conjuró una atmósfera casi apocalíptica, siempre rodeadas por esa puesta en escena de dagas metálicas con los pañuelos rojos y las velas.

Siguiendo el viaje por el primer disco, esta vez fue la otra cofundadora de la banda – la baterista Luana Dametto – la que cobró protagonismo al comienzo de “Dark Clouds”, con una técnica que sirve – en gran parte – como armadura sobre la que se cimienta la perfección de la banda.

Llegaba el final de la actuación, anunciado por Fernanda, que se había estado dirigiendo al respetable en perfecto castellano y lo hacían con otros dos trallazos inapelables; “Lords of Ruins” y “From the Ashes”.

Crypta rubricaron no solo un concierto perfecto, también dejaron constancia de su simpatía y la cercanía sincera con sus fans, quedándose a entregar púas, setlists y a saludar a la gente que se acercaba al escenario de la sala. Imposible no recordar a otros artistas del género que venden setlists fotocopiados a treinta euros en sus conciertos (Abbath) o a otros que venden sus discos firmados a precio de flor de las montañas de Marte.

No pudimos evitar regresar mentalmente a los ochenta, al regresar al coche por el descampado que rodea la sala, como en una película de Eloy de la Iglesia. El rock and roll, amigos, no solo está en el centro de las ciudades.

Fotos Crypta + Nakkeknaekker + Plaguemace: Fernando del Río

Más fotos Crypta + Nakkeknaekker + Plaguemace