Octavo episodio de Desde Asia por Amor y Pop que nos lleva hacia tierras japonesas. Un recorrido en diez canciones por el indiepop nipón claramente influenciado por el pop británico y que pasará desde los años 80 hasta nuestros días.

Grupos con muy poca discografía que en su momento pasaron en muchos casos casi desapercibidos pero que con el tiempo se han convertido en bandas de culto propiciando incluso su regreso a los escenarios y a los estudios de grabación más de veinte años después de su disolución.

Como siempre digo, dale un escucha al podcast porque al menos las canciones, merecen la pena.

Escucha ‘Desde Asia por Amor y Pop’: especial indiepop nipón

En Spotify

Suenan:

1. Debonaire – Through the Streets

2. The Korova Milk Bar – Pale Blue Sunday

3. Sloppy Joe – Silent Dreams

4. Ivory Past – Hold is Shine

5. Penny Arcade – Coming Down

6. Venus Peter – Every Planets Son

7. Dafodil 19 – Honey Blue

8. Pervenche – Mess

9. 800 Cherries – Bye Bye Earth

10. Strip Joint – Lust for Life

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.