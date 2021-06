Cuéntame una canción: “Dreamer” de Supertramp

Dreamer,

you know you are a dreamer.

Well can you put

your hands in your head, oh no!

I said: “Dreamer

you’re nothing but a dreamer.

Well can you put

your hands in your head, oh no!”

I said: “Far out,

what a day, a year, a life it is!”

You know, well,

you know you had it comin’ to you.

Now there’s not a lot I can do

Soñador,

sabes que eres un soñador.

Bueno, puedes echarte

las manos a la cabeza, ¡oh, no!

Dije: “Soñador,

no eres más que un soñador.

Bueno, puedes echarte

las manos a la cabeza, ¡oh, no!

Dije: “Fantástico,

qué día, qué año, qué vida ésta”.

Ya sabes, bueno,

ya sabes que tú te lo has buscado.

Ya no hay mucho que yo pueda hacer.