Nuevo libro de fotografías de Beastie Boys

El año pasado se publicaba el libro Beastie Boys, un grueso volumen preparado por los miembros de la banda, que aparte de hacer un recorrido por toda su carrera, servía de bonito homenaje a su amigo fallecido Adam Yauch.

Beastie Boys (El Libro) venía firmado por Mike D y Ad-Rock, pero no deja de sentirse la presencia de Adam en la mayoría de sus capítulos, incluyendo una gran recopilación de canciones que le gustaban. Es una declaración de amor incondicional a un compañero y de agradecimiento a los fans que desde que debutaran con Licensed to Ill (1986) hasta sus momentos más tristes, siempre han estado junto a ellos. El propio Yauch fue quien tuvo la idea y fue documentando buena parte del material que aquí disfrutamos y que finalmente sus colegas decidieron sacar a la luz. No esperéis una biografía como tal, sino un producto puramente Beastie Boys, que aúna todas sus pasiones y las ensambla de una manera tremendamente original. Una peculiar forma de narrar la historia de cómo tres punks neoyorkinos terminaron convirtiéndose en la banda de rap blanco más popular del planeta.

Ahora, los fans del grupo vuelven a estar de enhorabuena, ya que llega un libro de fotografías escrito por el cineasta, amigo y colaborador habitual de Beastie Boys, Spike Jonze. Un galardonado director de cine, fotógrafo y escritor estadounidense. Ha ganado premios de la Academia al mejor director (Being John Malkovich, 2000) y al mejor guion original (Her, 2013), así como un premio Grammy al mejor video musical (“Weapon of Choice”, 2002). Ha escrito, dirigido o producido diez largometrajes, más de veinte documentales y cortometrajes, varios programas de televisión y docenas de videos de BMX, skate y música.

El libro estará a la venta el próximo 22 de marzo a través de la editorial Rizolli y ya puede adquirirse en este enlace. Además de Jonze, contará con textos de Mike Diamond y Adam Horovitz. Recordamos el vídeo de “Sabotage” a cargo del director: