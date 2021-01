Cuéntame una canción: “Stuck in the middle with you” de Stealers Wheel

Cuando en 1973, los escoceses Stealers Wheel, capitaneados por los vocalistas y guitarristas Gerry Rafferty y Joe Egan, publicaron su adhesivo y vivaz single de folk-rock “Stuck in the middle with you” (traducido como “Atrapado en el medio contigo”), varias situaciones de inestabilidad estaban apresando a esta banda.

En tal cantidad se produjeron dichas fluctuaciones grupales que, por ejemplo, en el curiosísimo video de la canción el que aparenta que efectúa las entonaciones es Joe Egan pero el que, en realidad, había grabado la voz original resultó ser el propio Gerry Rafferty. Lo que sucedió es que este último se había apartado del grupo provisionalmente, en aquel momento de 1973, y entonces se llevó a cabo ese ocurrente “cambiazo” de play-back vocal, para el clip. Los párrafos se inician así:

Well I don’t know why I came here tonight.

I got the feeling that something ain’t right,

I’m so scared in case I fall off my chair,

and I’m wondering how I’ll get down the stairs. Bueno, no sé por qué vine aquí esta noche.

Tengo la sensación de que algo no va bien,

tengo miedo por si me caigo de la silla,

y me pregunto cómo bajaré las escaleras. Clowns to the left of me,

Jokers to the right, here I am,

stuck in the middle with you Payasos a mi izquierda,

bromistas a la derecha, aquí estoy,

atrapado en el medio contigo.

Se ha conjeturado largo y tendido sobre el hermético significado de esta popularísima canción, así que expondremos aquí 5 hipótesis correspondientes; dónde todas tienen un 20% de posibilidades de ser la correcta.

Teoría 1: Una de las interpretaciones más probables hace referencia a una corrosiva crítica hacia los jerarcas de las más mastodónticas discográficas y lo que supone para un músico el adentrarse en esa maraña de compromisos legales; además de caminar, con sumo cuidado, respecto a cometer la más mínima excentricidad como, por ejemplo, en los versos “tengo miedo por si me caigo de la silla y me pregunto como bajaré las escaleras”. La manera de cantar del genial Rafferty refuerza que ahí se cuece una total causticidad hacia el asunto, efectivamente.

La inspiración pudo proceder de cuando la banda rubricó su primer contrato con el influyente sello A&M en un distinguido restaurante de Londres, donde se hallaban algunos ejecutivos de dicha corporación, muy serios ellos. Sin embargo, los rockeros de Stealers Wheel acudieron pasados de alcohol a la reunión y se burlaron de esos, a los que luego llamaron “payasos y bromistas”, con los que habían quedado a cenar, es decir, los propios empresarios. También, quizás, pudiera vincularse el asunto a que unos honestos Raffery y Egan les costaba poner cara de hipócritas y encontrar sentido a algo de lo comentado, tal como sugieren los versos:

I’m stuck in the middle with you And I’m wondering what it is I should do,

It’s so hard to keep this smile from my face

Losing control, yeah, I’m all over the place, Estoy atrapado en el medio contigo y me pregunto qué es lo que debería hacer,

es difícil de mantener esta sonrisa de mi cara,

estoy perdiendo el control por todos lados.

Sin embargo, los dos músicos de la canción pudieron haber notado que los otros miembros de la banda habían adoptado una máscara y una actitud de fingimiento ante los medios de comunicación y el público, para poder ser percibidos por éstos como bromistas y gente agradable; con lo que la exégesis del estribillo sufriría una ligera variación, si el oyente así lo considera.

Por otro lado, los siguientes versos finales…

And your friends they all come crawling

Slap you on the back and say:

“Please,

Please” Y tus amigos todos vienen arrastrándose,

te dan una palmada en la espalda y te dicen:

“Por favor,

por favor”.

…podrían aludir a los “conocidos y saludados” que se acercan a un músico para pedirle favores, por interés, cuando dicho intérprete ya es afamado. El significado nunca queda muy nítido, de todos modos.

Teoría 2: Otra presunción permitiría entrever una parodia sobre Bob Dylan y sus supuestas paranoias expresadas, quizás, en la canción “Talkin John Birch paranoid blues” (1962). Como variante de la teoría 1, se podría aludir a un sarcasmo sobre las fiestas en la industria del rock de los años 70 y a las que el mismo Dylan también acudía resignadamente; siempre como supuesta explicación a la letra. Sin embargo, otras voces sugieren un homenaje de Stealers Wheel al compositor de Minessota y a su modo de escribir y es que debemos recordar que Rafferty, desde adolescente, se vio influido por la música del propio Bobby Zimmerman y también de los Beatles (consecuentemente, por otro lado, el mismo Gerry era admirador de John Lennon).

Por si podría existir la posibilidad de asociarse varios guiños, rememoremos también el tema “Stuck inside of Mobile with the Memphis blues again” (1966), además de que aparece un “joker” en el tema “All along the watchtower” (1967) y un “clown” en “Like a Rolling Stone” (1965); todas ellas ideadas por el histórico compositor de Duluth.

Teoría 3: Por otro lado, los Wheel provenían de una Escocia minera y obrera, así que lo de “Payasos a mi izquierda, bromistas a mi derecha”, podría referirse a los partidos conservador y laborista británicos, liderados éstos por Eduard Heath y Harold Wilson, respectivamente, y sobre algún enfrentamiento del primero con el sindicalista minero Joe Gormley. Aunque encuentro menos probable este matiz siguiente, se ha sugerido también que se trataría, más bien, de senadores republicanos y demócratas en Estados Unidos y sobre falaces promesas de ciertos políticos concretos (siempre según las conjeturas sobre la canción), acerca de que éstos juran que vienen de abajo e intentan identificarse con el votante de a pie. De ahí, tal vez, el párrafo irónico siguiente:

Stuck in the middle with you Well you started out with nothing,

And you’re proud that

you’re a self made man. Atrapado en el medio contigo. Bueno, empezaste sin nada,

y tú estás orgulloso de que

seas un hombre hecho a sí mismo.

Teoría 4: Otra de las teorías se refiere al comediante Billy Conelly, el cual antes de alcanzar la celebridad estaba en una banda donde también se enroló Gerry Rafferty, llamada The Humblebums, entre 1969 y 1971, en Glasgow. Entonces, cuando aquel proyecto se desactivó, ambos se separaron y se formó luego Stealers Wheel, en 1972, Rafferty le dedicó una letra a su bromista ex-compañero Conelly, el cual siempre hacía números cómicos, entre canción y canción, cuando estuvo en la anterior banda mencionada.

Teoría 5: Ésta podría apuntar a los diversos y erráticos comportamientos a causa de la bebida que padeció Gerry Rafferty, a lo largo de su existencia, y es que además su padre era alcohólico y violento. El propio Rafferty también trató esos mismos temas en algunas de sus canciones en solitario como “Baker Street”, entre otras. Las inevitables referencias a las drogas, a los “yonkis” y a los “camellos” también han asomado alguna vez, como acepción del tema de hoy.

Pero repetimos y apuntalamos que todo ésto pertenece a una avalancha de conjeturas y a distintas vueltas de tuerca interpretativas que mucha gente ha vertido sobre “Stuck in the middle with you”, a lo largo de las décadas y que he querido exponer y recopilar aquí.

Después de que la prensa les lanzase halagos a la banda como “los Crosby, Stills and Nash británicos” y al obtener los Stealers Wheel un éxito colosal con este mismo single (nº6 en E.E.U.U y 1 millón de copias despachadas) y el mismo gran aplauso hacia su homónimo LP de arranque, de 1972 (reforzado éste además por la insigne producción de Jerry Leiber y Mike Stoller), Gerry Rafferty decidió retornar al redil tras haber huido del grupo, previamente, como sugerimos antes.

Sin embargo, aunque Joe Egan aceptó el regreso de su prodigioso compañero, al resto de la banda Roger Brown, Ian Campbell y Rab Noakes, les pareció injusto y se evaporaron todos; resultando continuas las sustituciones posteriores de personal, en 1973.

A partir de ahí, todo fue torciéndose cada vez más ya que el dúo Egan / Rafferty agrandó sus tensiones acerca del liderazgo del combo y tras los dos discos siguientes, Ferguslie Park (1973) y Right or Wrong (1975), con mucho menor atención mediática que el debut, el proyecto se disolvió en el mismo año 75; con sus dos cabecillas enfrascados, durante 3 años, en la típica y encarnizada contienda legal por poseer los derechos del nombre del grupo. De todos modos, los Wheel nos obsequiaron también con un honorable puñado de valiosas joyas más como “I get by”, “Wishbone”, “Right or wrong”, “Benediction”, “Johnny’s song” y aún más.

Entre 1978 y 1982, Gerry Rafferty en solitario, lanzó temas tan antológicos como la celebérrima y vistosa “Baker Street”, la colorida “Royal Nile”, la bamboleante “Sleepwalking”, la apacible “Right down the line” y sobre todo la sutilmente poderosa “Get it right next time”; entre otras. Sin embargo, después el público le volvió la espalda y él tampoco mostró nada de interés por ser una estrella de renombre, aunque hubiese vendido 10 millones de discos hasta ese momento. Por su parte, Joe Egan sacó un par de álbumes de casi nula acogida popular en esa misma época de cambio de década, es decir, entre 1979 y 1981; para luego alejarse del primer plano musical, definitivamente.

Stealers Wheel y su tema-emblema “Stuck in the middle with you” quedaron hibernados durante casi 20 años y entonces irrumpió Quentin Tarantino, el cual siempre ha acertado de pleno con las bandas sonoras de sus películas. Efectivamente, fue este director de cine quien puso de moda, de nuevo, la canción cuando la escogió para un escena que no dejaría indiferente a nadie: el criminal apodado “Señor Rubio” (personaje interpretado por Michael Madsen) primero hace sonar, en la radio, la ficticia emisora musical “K-Billy y el Super-Sonido de los 70” (aunque el locutor yerra un poco en los datos objetivos sobre la canción), después se marca un baile al son que marca la propia tonada, para finalmente arremeter, de modo sanguinario y pavoroso, contra un policía secuestrado, llamado éste Marvin Nash. Resultó uno de los instantes de más impacto del film Reservoir dogs (1992), por supuesto.

Por otro lado, Joe Egan colaboró, en aquel mismo año 1992, en el álbum de Gerry Rafferty, On a wing and a prayer, aunque, a pesar del acercamiento de los dos viejos compañeros de instituto, ambos no volvieron a resucitar nunca a Stealers Wheel. Otros tres ex – miembros de la banda, Tony Williams, Paul Pilnick y Rod Coombes, sí que intentaron una segunda reunión del combo, en 2008, pero sin ninguna continuidad ni repercusión.

La versiones de “Stuck in the middle with you” han venido de la mano de los artistas más diversos que se puedan imaginar como Leif Garrett (1980), Jeff Healey Band (1995), Susanna Hoffs, cantante de The Bangles (1996), Keith Urban (2004), Eagles of Death Metal (2004), Michael Bublé (2007), Nitty Gritty Dirt Band (2009) y un etcétera de hasta 20 bandas más.

También han circulado especulaciones sobre que Sheryl Crow se vio fuertemente influenciada a la hora de componer su “hit” “All I wanna do”, de 1994. Yo opino que no guardan similitud los dos temas.

Según Paul Simon, “Stuck in the middle with you” es su canción favorita de todos los tiempos. Si lo ha asegurado alguien al que considero uno de los 10 mejores solistas de la historia del pop-rock, esa misma afirmación “va a misa” y este artículo frena aquí, en seco; así que no hace falta continuar con más fraseos sobre la cuestión.