KROQ Almost Acoustic Christmas Festival de 1995 en ‘Bienvenido a los 90’

La primera emisión del 2021 es un alegato por la música en directo.

La echamos mucho de menos y por eso hoy viajamos hasta la radio KROQ de Los Angeles.

Allí cada año se celebra el ‘Almost Acoustic Christmas Festival’ donde un montón de bandas tocan con el fin de recaudar fondos para organizaciones benéficas de la zona.

Hoy nos paramos en su edición de 1995, ¡espero que os guste! ¡¡Feliz 2021 [email protected]!!

Suenan:

01. Bull in the Heather – Sonic Youth

02. Gas Chamber + This Is A Call – Foo Fighters

03. Hotel California/Everything Zen + The One I Love – Bush

04. Are You Gonna Go My Way – Lenny Kravitz

05. Queer + Only Happy When It Rains – Garbage

06. Name – Goo Goo Dolls

07. Spider Web + One of Us – Joan Osborne

08. Intro Star Wars/Get On The Ball + Just a Girl – No Doubt

09. Morning Glory + Champagne Supernova – Oasis

10. Christmas Piglet + Feel Like Makin’ Love/Peaches – The Presidents of The USA

11. Porpoise Head – Porno for Pyros

12. The Bends + High and Dry – Radiohead

13. Mister Love – The Toadies

14. Pure Massacre + Tomorrow – Silverchair

15. Bang – Tripping Daisy

16. You Oughta Know – Alanis Morrissette