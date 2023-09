Natalia Lacunza tendrá nuevo EP a final de mes

Natalia Lacunza está de vuelta con un nuevo EP que llega mientras continúa su gira. La navarra vuelve con DURO el próximo 29 de septiembre (el mismo día que estará actuando en La Riviera), un EP que según comenta vendrá cargado de vitalidad y emotividad que se adentra en los aspectos más íntimos y personales de la creadora.Se editará en un formato de vinilo de 10 pulgadas, en colaboración con la diseñadora Ángela Bacher. Ángela ha logrado plasmar la esencia de cada canción en la portada del disco, a través de una colección de cinco figuras que se convierten en el alter ego de cada pista musical.

“DURO” es un conjunto de canciones que nacen de la necesidad de explorar y adoptar una forma más libre a la hora de crear. Tanto musical como narrativamente, quería hacer un proyecto que me divirtiera y conectara con sensaciones y sonidos que me han rodeado durante los últimos años, pero que todavía no habían salido en forma de canciones propias”.

Estas serán las canciones de DURO de Natalia Lacunza

DURO

NUNCA LLEGA

PENA DEL PASADO

LA PRÓXIMA

VERDADERO