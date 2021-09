Damon Albarn se pone popero en su nuevo single, ‘Royal Morning Blue’

Damon Albarn publicará su nuevo disco The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows el próximo 12 de noviembre a través del nuevo sello discográfico Transgressive Records.

Un disco que se originó en una conversación casual entre Albarn y un compañero de viaje en un avión con destino a Reykjavik, que cubrió la interrupción de la pandemia y el reconocimiento de que la interrupción es imposible de mantener ya que la paz siempre prevalece.

TRas la canción que da título al álbum, “Polaris” y “Particles” llega un nuevo adelanto llamado “Royal Morning Blue” en el que deja a un lado el tono intimista y se abre al pop.

Escucha ‘Royal Morning Blue’ de Damon Albarn