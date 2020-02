David Bowie – Is It Any Wonder? (Warner)

La luctuosa desaparición de David Bowie hace ya cuatro años, nos dejó un vacío irremplazable, que hemos ido llenando con todos los lanzamientos que han ido llegando desde entonces y suponemos, seguirán haciéndolo en un futuro. El último en sumarse a esta lista es Is it Any Wonder? anunciado el día en el que hubiera cumplido 73 años, un EP que incluye seis grabaciones con inéditos y rarezas, que fuimos descubriendo en streaming durante las pasadas seis semanas.

Ya podemos disfrutar al completo de esta pieza pensada para completistas centrada en la etapa electrónica del cantante, que se abre con “The Man Who Sold The World” (Live Eno Mix), canción que daba título al álbum del mismo título publicado en 1970, aquí en una nueva mezcla, reformulada por Brian Eno en 1995 a partir de una versión en directo de la misma. Interesante es también “I can´t read ´97”, que apareció originalmente en el álbum de debut de Tin Machine en 1989, fue regrabada para formar parte de Earthling y finalmente quedó fuera, pero podemos disfrutarla aquí. Al igual que “Nuts”, inédito semi instrumental escrito por David Bowie, Reeves Gabrels y Mark Plati también registrado en esas mismas sesiones, como la nueva versión de “Baby Universal”, otro descarte de Earthling, ya conocida en su estado primigenio en el segundo disco de Tim Machine y aquí engalanada con arreglos sintéticos.

Completan el conjunto una “Stay ’97”, que partiendo de la original del disco Station To Station (1976), es renovada a base de sintetizadores y secuenciadores y la mezcla de “The Man Who Sold The World” del disco ChangesNowBowie, grabada y transmitida por la BBC en el 50 cumpleaños de David el 8 de enero de 1997. Eso en la versión streaming, ya que la física (disponible en marzo) omite esta última y contendrá la actualización de la conocida “Fame” bautizada como “Fun (Clownboy Mix)”, registrada en 1998 que aunque partiendo de ésta, terminó por ser reescrita y cobrar entidad propia.

Escucha David Bowie – Is It Any Wonder?