Se anuncian dos nuevos lanzamientos de Bowie, el día de su cumpleaños

Hoy David Bowie cumpliría 73 años Parlophone Records anuncia Is it Any Wonder? un EP de seis grabaciones (inéditas y rarezas) que se irán publicando sólo para streaming durante las próximas seis semanas.

La primera de ellas es una versión inédita de “The Man Who Sold The World”, lanzada hoy como single digital para celebrar este cumpleaños y el 50 aniversario de la composición y grabación de este clásico. Cinco canciones más se lanzarán semanalmente cada viernes a partir del 17 de enero.

“The Man Who Sold The World” (VERSIÓN DE CHANGESNOWBOWIE) se toma de la sesión de 9 pistas ChangesNowBowie, grabada y transmitida por la BBC en el 50 cumpleaños de David el 8 de enero de 1997.

La emisión incluyó una entrevista con David conducida por Mary Ann Hobbs, intercalada con mensajes de felicitación, especialmente grabados para esta ocasión, y preguntas de personas como Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith y muchos más.

Esta sesión, fundamentalmente acústica, fue realizada en una atmósfera íntima y cercana, en la que el propio David presentaba sus temas favoritos. Fue producida por Bowie, Reeves Gabrels y Mark Plati.

CHANGESNOWBOWIE fue grabado y mezclado en Looking Glass Studios en Nueva York en noviembre de 1996 durante los ensayos para el concierto de 50 cumpleaños de David en el Madison Square Garden. Gail Ann Dorsey (bajo, voz), Reeves Gabrels (guitarras) y Mark Plati (teclados y programación) acompañaron a David en la grabación.

CHANGESNOWBOWIE se lanzará en una edición limitada en formatos LP y CD para Record Store Day el 18 de abril de 2020. La portada del álbum contará con un impresionante retrato en blanco y negro de realizado por el reconocido fotógrafo Albert Watson, que tomó la fotografía en Nueva York en 1996. Más detalles sobre el álbum serán anunciados en breve.