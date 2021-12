Pond – 9 (Spinning Top / Popstock!) 

Desde que Pond debutasen hace ya una década al amparo de esa etiqueta (nada desdeñable por otro lado) que los catalogaba como ‘banda de directo’ de Kevin Parker y sus Tame Impala, Pond no han dejado de sumar referencias, incidiendo en su propio sonido o evolucionando el mismo dependiendo de la ocasión. Una trayectoria que ha dejado discos notables como Beard, Wives, Denim (Modular Recordings, 12), Man, It Feels Like Space Again (Caroline, 15) o el más reciente Tasmania (Interscope, 19), y que ahora presenta una nueva referencia de acertadas consecuencias y escueto título 9 (Spinning Top, 21).

Un elepé que Jay Watson, Nick Allbrook, Shiny Joe Ryan y compañía aprovechan para alejarse algo de la psicodelia más explícita de ocasiones anteriores y prensar un disco de cierta diversidad que, con frecuencia, se anima a dirigir sus pasos hacia un vistoso indie-pop. Todo aderezado con teclados vintage y resquicios electrónicos y de glam-rock que, en algunos momentos, incluso pueden inducir al baile. Una obra en la que destaca la épica ochentera de “Song For Agnes” –que abre el disco y cuenta con la colaboración vocal de la francesa Halo Maud–, además de la más contundente “Human Touch”, el petardeo punk de “Pink Lunettes” o la magnífica “America’s Cup” que podría haber pertenecido a !!! (Chk Chk Chk). Junto a ellas aparecen la no menos irresistible “Rambo”, una “Gold Cup / Plastic Sole” a lo The Flaming Lips, o ese medio tiempo de título “Toast” que ejerce como bonito cierre.

La decisión de abrir el abanico estilístico dentro de un orden lógico favorece al grupo, que ve así oxigenado su sonido y, de paso, consigue dar a luz un álbum funcional capaz de ganar poderosamente con las sucesivas escuchas. 9 (Spinning Top, 21) es, sin duda, uno de los mejores trabajos hasta la fecha de los australianos, y también de lo más coloridos gracias a los neones que brillan en primer plano de un buen número de sus canciones. Todo mientras intercalan otras piezas más acordes a su habitual esencia, en lo que debe entenderse, sí o sí, como convincente paso al frente del grupo de Perth.

