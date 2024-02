Escucha lo nuevo de Bat For Lashes

Bat For Lashes tiene nuevo disco. El proyecto de Natasha Khan amplía horizontes con el anuncio del disco The Dream Of Delphi previsto para el próximo 31 de mayo.

Tenemos nuevas canciones del proyecto Natasha Khan cinco años después de que entregara ese Lost Girls (AWAL/Popstock!, 2019). Ahora está de vuelta reflexionando sobre la maternidad en su álbum más personal hasta la fecha, tomando el nombre de su hija Delphi, nacida en California durante el confinado verano de 2020.

El disco viene anticipado por la canción que le da título de la que cuenta: “Este es el manifiesto del álbum. Es como lanzar un hechizo. Es el conjuro, la manifestación, la extracción de Delfos desde el éter. Este soy yo llamando a su alma. Se trata de subir a las estrellas y descender al inframundo simultáneamente, cómo los sonidos celestiales y guturales profundos pueden unirse, cómo eso refleja el viaje que emprendí. ¡Se trata de lo que sucede cuando te estiras física, mentalmente e incluso vaginalmente! Creo que convertirme en madre también me ha honrado. Me ha hecho sentir más vulnerable que nunca antes. Pero me siento más humana, más encarnada. No puedo escapar de la vida haciendo cosas tan hermosas como lo hacía. Pero ahora hay una especie de belleza en mi mortalidad”.

El nuevo sencillo va acompañado de un vídeo grabado a principios de este invierno en la campiña inglesa, producido en colaboración con la directora creativa y coreógrafa Alexandra Green y dirigido por Freddie Leyden.

Escucha ‘The Dream Of Delphi’ de Bat For Lashes