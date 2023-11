Disfruta del folk otoñal de Schimek en ‘A Forest Lake’

Tras compartir «Into The Rainbow» hace algunas semanas, Schimek (alias del barcelonés David Cruz Schimek) nos presenta su más reciente sencillo, «A Forest Lake». Aunque este marca su debut en la escena musical como solista, no es un recién llegado. El artista barcelonés formó parte de la reconocida agrupación de folk y psicodelia Aleppo Pine, además de participar en diversos proyectos como The Low Lines o Billy On Holidays, este último en colaboración con la pintora Joana Santamans.

«A Forest Lake» parece vincularse con el cambio de estación, evocando un paisaje otoñal mientras se disfruta de una taza de café en una cabaña perdida en medio del bosque, impregnada con matices folk. Un tema íntimo que incorpora, además de las guitarras, la presencia de un piano que aporta un sonido más sobrio, aunque la melodía se expande y se despliega en los estribillos, proporcionando a la composición una nueva paleta cromática.

Las canciones formarán parte de un EP donde Ferran Resines y Cristian Pallejà ejercen a la vez de músicos de estudio.

Escucha ‘A Forest Lake’ de Schimek