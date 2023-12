Disfruta del reciente concierto de Blur en Buenos Aires al completo

Una de las sorpresas que nos ha traído 2023 el regreso de Blur con un notable disco, The Ballad Of Darren. Un álbum producido por James Ford (coproductor de The Now Now de Gorillaz, así como de Arctic Monkeys, Depeche Mode y muchos otros) en el que el cantante Damon Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree recuperan su mejor forma.

Como decíamos en su reseña «El álbum no solo colma las enormes expectativas que cada nuevo trabajo de Blur desata (y desatará), sino que pasa a formar parte de lo más granado de su catálogo. La confirmación que el combo es (casi) el único de su generación (junto a Suede) capaz de mantener el nivel lucido en los años clásicos, capaces como son de evolucionar su propuesta para que cuadre con un espacio/tiempo en el que todavía siguen antojándose imprescindibles. Es la consecuencia de resonar al mismo tiempo tan clásicos como del todo vigentes, aunque quizá sería más acertado tacharlos de atemporales y directamente eternos.

Poco después de su publicación llegó una edición ampliada con dos canciones inéditas, el pop de «The Rabbi» y un medio tiempo como «The Swan», que se completan ahora con otro tema más, llamado «Sticks And Stones» que ha sido incluido en la edición japonesa del mismo.

Tras pasar por nuestro país y girar por Europa y EEUU, ha llegado el turno de presentarlo en Sudamérica, donde hace pocos días actuaban en Primavera Sound Argentina. Un excelente concierto que tuvo lugar en el Parque Sarmiento de Buenos Aires y que puedes ver al completo.

Estas fueron las canciones interpretadas por Blur en Buenos Aires

The Ballad

St. Charles Square

Popscene

Barbaric

Beetlebum

Trimm Trabb

Goodbye Albert

Coffee & TV

End of a Century

Country House

Parklife

Intermission

To the End

Out of Time

Advert

Song 2

This Is a Low

Girls & Boys

Tender

The Narcissist

For Tomorrow

The Universal

Disfruta del reciente concierto de Blur en Buenos Aires