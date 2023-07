Blur – The Ballad Of Darren (Parlophone/Warner Music) 

El segundo disco dentro de la (valga la redundancia) segunda etapa de Blur –aquella al margen de la época dorada fechada a lo largo de los noventa– llega tras ocho años de silencio, concretamente cogiendo el lejano testigo de ese The Magic Whip (Parlophone, 15) que incluía cortes tan jugosos como “There Are Too Many Of Us”, “Lonesome Street” o “I Broadcast”. Si aquel fue un trabajo notable que insinuaba la nueva esencia del cuarteto y, de algún modo, desprendía aromas renovados, el presente The Ballad Of Darren (Parlophone, 23) confirma la favorecedora madurez compositiva de una banda al que el término ‘Britpop’ le queda ya ridículamente lejos. Porque, digámoslo ya, el noveno trabajo de estudio de los británicos resulta deslumbrante, tanto en sus eslabones individuales como al momento de entenderlo (y disfrutarlo sobremanera) como obra de sentido global que respeta y apuesta por el concepto clásico de álbum con principio, desarrollo y final.

Un elepé en el que el grupo bebe de su pasado con la sana intención de construir una nueva versión –ni mejor ni peor, pero absolutamente sólida, trascendente y creíble– de su presente artístico. Un presente derivado en diez canciones de aire mayoritariamente introspectivo, esencia clásica británica (con la alargada sombra de The Kinks y David Bowie apareciendo una y otra vez) y, sobre todo, profundamente reflexivo, en el que Damon Albarn y compañía vuelven a observar el entorno para componer un lienzo sonoro de reconocible actualidad. “Darren es un superviviente”, declaraba el propio Albarn en el encuentro que mantuvo con Muzikalia y otros miembros de la prensa en Madrid el pasado ocho de junio, refiriéndose al protagonista del título de este nuevo disco y la situación social que le envuelve. Un viaje que comienza con “The Ballad”, medio tiempo elegante de tristeza palpable que cuenta con recursos que podrían recordar a los que manejados en algún momento por Paul McCartney en Wings. Una tranquilidad rasgada a continuación con alevosía a través de la visceral “St Charles Square”, en la que los de Colchester exprimen ese ramalazo punk y new wave que tan bien les ha sentado siempre, para entregar un single con reminiscencias de The Fall, Elvis Costello y Wire.

Por su parte, la pegadiza “Barbaric” recupera la esencia más tradicional (e indie-pop) del grupo, en la que se impone como una de las mejores del lote con ese estribillo encantador en la voz de Albarn. La sentida “Russian Strings” retoma el talante predominante del álbum en cuestión. O, lo que es lo mismo, una emoción latente alargada gracias a “The Everglades”, “Far Away Island” y esa “Goodbye Albert” que cabría interpretar como el equivalente a “The Universal” o “To The End” prensado en The Ballad Of Darren (Parlophone, 23). “The Narcissist” fue el primer single extraído de la referencia (aquel que ejerció como ilusionante adelanto del mismo) y brilla esplendoroso en el ecuador de la misma, revelándose como una de las mejores canciones que la formación haya escrito, mientras que “Avalon” es un corte correcto que, sin desentonar ni incomodar, quizá podría catalogarse de menos trascendente.“The Heights” es la elegida para ejercer como (efectivo) cierre, con su épica insinuada y belleza intrínseca chocando con el inquietante y casi distópico ruido final, muy del tipo de la serie Black Mirror.

The Ballad Of Darren (Parlophone, 23) es un disco inmaculadamente arreglado y producido (por James Ford), que aparte del genio descomunal de Damon Albarn (seguramente el músico más pluscuamperfecto de su generación), presume de la pericia de Graham Coxon, a su vez uno de los guitarristas más talentosos por definitorio y reconocible de la promoción. Un plantel todavía cómplice y relajado que, ya sin nada que demostrar, fluye y se completa con la confiable sección rítmica conformada por Alex James al bajo y Dave Rowntree a la batería. El álbum no solo colma las enormes expectativas que cada nuevo trabajo de Blur desata (y desatará), sino que pasa a formar parte de lo más granado de su catálogo. La confirmación que el combo es (casi) el único de su generación (junto a Suede) capaz de mantener el nivel lucido en los años clásicos, capaces como son de evolucionar su propuesta para que cuadre con un espacio/tiempo en el que todavía siguen antojándose imprescindibles. Es la consecuencia de resonar al mismo tiempo tan clásicos como del todo vigentes, aunque quizá sería más acertado tacharlos de atemporales y directamente eternos