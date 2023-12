Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Deaf Whale – Tied at midnight

Láudano – Hasta que sueñes conmigo

Mayte Martín – Tatuajes

Real Estate – Water underground

Cotton Tree – Must be heaven

The Jesus and Mary Chain – jamcod

Hiagen – Piezas de Tente

MGMT – Bubblegum dog

Russian Red – No entiendo nada

Las Odio – Autoexplotación

Lana del Rey – Take me home, country roads

Monteperdido – Al amanecer

Depedro – Lugar perfecto

Future Islands – The fight

Delaporte – El techno cura

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Selbor – Don’t say no to love

Selbor, artista andaluz afincado en Londres, ha publicado esta semana el sencillo «Don’t Say No To Love», una canción de amor de pop con toques sintéticos e influencias de cosmic disco. El tema ha sido mezclado y masterizado por Lopazz, y se presenta junto a un vídeo obra de la directora y animadora Jenny Jokela.

Las Wonder – El derrumbe

Las Wonder han publicado esta semana el vídeo de «El derrumbe», su último sencillo. Una canción rockera en el que la banda se muestra escéptica y crítica sobre la influencia de las nuevas tecnologías. En el vídeo nos introducen a 4 personajes principales que, de una forma u otra, se encuentran enganchados al mundo tecnológico.

Nat Simons – No me importa nada

Nat Simons presentó hace unos días «No me Importa Nada», una versión del clásico de Luz Casal que sirve como último avance de su nuevo LP, Felinas, previsto para el 12 de enero de 2024. Nat ha contado para este tema con la colaboración de Anni B Sweet en las voces e Iñigo Bregel (Los Estanques) que se ha encargado de la producción, los arreglos y toca absolutamente todos los instrumentos en la grabación.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.