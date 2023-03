The Charlatans están de gira por EEUU después de pasar hace unos meses por la última edición del Purple Weekend leonés. Ha banda de Tim Burgess, Mark Collins, Martin Blunt, Tony Rogers y Pete Salisbury llevan seis años sin editar nueva música, desde que lanzaran Different Days (2017), pero ya han anunciado que pronto entregarán su continuación. Durante este tiempo su líder ha publicado los discos As I Was Now (2018), I Love the New Sky (2020) y Typical Music (2022).

Recientemente pasaron por la radio de Seattle KEXP para protagonizar uno de sus famosos directos. Los británicos trajeron cuatro temas destacados de sus más de 30 años de carrera, eligiendo cuatro facturadas en su etapa noventera.

Las canciones fueron:

One To Another

Weirdo

Chewing Gum Weekend

The Only One I Know

Disfruta la actuación de The Charlatans en KEXP

