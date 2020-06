30 años de The Charlatans: Sus 15 grandes canciones

Se cumplen 30 años desde que The Charlatans comenzaran a editar sus primeras canciones. Todo empezó con su single “Indian Rope” en enero de 1990, al que le siguió su éxito inmortal “The Only One I Know”, que anticiparía su disco de debut. Desde entonces, tres décadas les contemplan en las que han entregado trece discos de estudio, varios recopilatoros y un buen puñado de exitosos singles. Un recorrido que no ha sido nada fácil, después de que dos de sus miembros fundadores, Rob Collins y Jon Brookes perdieran la vida.

La banda de Tim Burgess puede presumir de ser de los pocos grupos de su generación que se han mantenido en activo desde sus comienzos. Formados en Birminghan en 1989, fueron una de esas formaciones que tomaron parte del fenómeno Madchester, quizá unos peldaños por debajo en popularidad respecto de sus tres claras referencias, The Stone Roses, Happy Mondays e Inspiral Carpets. Posteriormente se les incluyó como parte del britpop y llegan a nuestros días como uno de los grupos de pop británico con más solera y personalidad.

The Charlatans han ido evolucionando en cada disco, pasando por diferentes etapas, pero demostrando siempre su arraigo por las canciones más melódicas, los aires sixties, la electrónica, el funk o abrazando a Dylan, a Sly & The Family Stone o The Kinks.

Estos 30 años en activo merecen un ranking con 15 de sus mejores canciones, que siempre es un gusto recordarles.

15. Plastic Machinery (2017)

Hemos querido arrancar nuestro repaso con una canción de su disco más reciente, Different Days (2017), para demostraros que el que tuvo retuvo y no sorprende que hayan llegado a nuestros días en un envidiable estado de forma. Que siguen con el mojo intacto para facturar himnos, es algo indiscutible.

14. Oh! Vanity (2008)

Obviando Up The Lake (2004) y el decepcionante Simpatico (2006), haremos una parada en el inofensivo pero agradable You Cross My Path (2008), que fue regalado a sus fans a través de internet. Muy lejos de glorias pasadas, pero quizá con las mejores canciones que habían facturado en aquella década.

13. My Beautiful Friend (1999)

Dos años después de su mejor obra tocaba entregar nuevas canciones, que llegaban como una nueva autoreivindicación, con el título de Us & Us Only (1999). El que podría considerarse disco de la madurez, se quedó en un discreto LP con reminiscencias americanas y momentos más acústicos.

12. So Oh (2014)

Otro de sus últimos singles que más disfrutamos fue esta “So Oh”, que con aires que les acercaban al dreampop volvieron a cautivarnos como de costumbre.

11. Your Skies Are Mine (1995)

No queríamos dejar a un lado sus caras B, porque en algunas de ellas brillan a gran altura. Desde el inicio de su carrera han ido dejándonos buena muestra de que su talento no solo aparecía recogido en sus diferentes discos. Prueba de ello es el recopilatorio de éstas Songs From The Othe Side (2004) que recogía unas cuantas. Esta maravilla ensoñadora acompañaba a su single “Just When You’re Thinkin’ Things Over”.

10. Judas (2001)

En 2001 decidieron lanzarse a la pista de baile sin completos para entregar uno de sus discos más curiosos y aclamados. Wonderland (2001) contenía influencias de la costa oeste, dance, soul y música negra de los 70, un cóctel explosivo del que salieron vencedores.

9. Telling Stories (1997)

La banda se encontraba en un momento dulce, pero el destino se llevó a su teclista Rob Collins en un accidente automovilístico mientras preparaban sus nuevas canciones. Su papel fue temporalmente suplido por Martin Duffy (Primal Scream) y el tono de su siguiente álbum Tellin’ Stories (1997) cambió por completo. Sin saberlo la formación estaba creando el mejor trabajo de su carrera.

8. Everything Changed (1990)

Nuestra cara B favorita de The Charlatans es esta maravilla psicodélica que acompañaba a su popular “The Only One I Know”. Una de esas joyas escondidas que ha tenido varias vidas desde su gestación.

7. Spronton Green (1990)

El tema que cerraba Some Friendly (1990) es otro de esos must en la carrera de los británicos. Su impronta y épica garantizan aún hoy, el broche de oro para sus conciertos.

6. Can’t Get Out of Bed (1994)

Con su tercer disco, Up To Our Hips (1994) decidieron simplificar su discurso hacia el pop más luminoso, consiguiendo algunas canciones efectivas, como el que fue su primer sencillo, aunque sin brillar como harían en sus siguientes entregas.

5. Weirdo (1992)

Las inquietudes de Tim Burgess y compañía les llevaron enseguida a buscar nuevos horizontes y tras un primer álbum convincente, recurrieron al efectivo Flood (Depeche Mode, U2) para sonar más electrónicos. Su single “Weirdo” fue un gran éxito en EEUU.

4. Just When You’re Thinkin’ Things Over (1995)

Cuando parecía que The Charlatans ya habían dicho todo lo que había que decir, nos sorprendieron con un ecléctico disco homónimo que sonó a reivindicación y fue un gran éxito. Burgess ya había sido invitado por The Chemical Brothers para cantar en uno de sus discos y su influencia se dejó entrever en sus nuevos temas, además del peso en la composición del teclista Rob Collins. “Just When You’re Thinkin’ Things Over” es uno de sus singles más efectivos.

3. Then (1990)

Superar el éxito de un single como “The Only One I Know” es una tarea harto complicada, pero el siguiente sencillo del que fuera su debut logró al menos tener una transcendencia que se le acercaba. Con “Then” arropaban de teclados una cadencia hipnótica y volvían a conseguir un éxito infalible. Estaban en uno de los momentos más dulces de su carrera.

2. North Country Boy (1997)

Ya hemos hablado de que Tellin’ Stories es el mejor disco de The Charlatans y quizá esta “North Country Boy” sea su canción más representativa. En ella rendían tributo a su compañero Rob Collins y

1. The Only One I Know (1990)

Fue su segundo sencillo y se convirtió inmediatamente en un himno generacional. Aunque fue editaba antes de su debut, aún hoy, 30 años después, sigue siendo una pieza infalible en cualquier pista de baile indie que se precie.