Disfruta un concierto reciente de The House Of Love

The House Of Love vuelven a nuestro país. Los británicos son uno de los principales atractivos de Visor Fest (entradas a la venta aquí), que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en La Fica de Murcia, donde compartirán cartel con Suede, OMD, Nada Surf, Echo & The Bunnymen, The Primitives y Mercromina.

Fundados por el vocalista y guitarrista Guy Chadwick fueron aupados por Alan McGee y John Peel como una de las sensaciones del pop británico de finales de los 80 y principios de los 90. En la que será su única actuación confirmada en España en todo 2023, estamos ante oportunidad única de poder disfrutar de canciones emblemáticas de su primera etapa, como también de su discografía actual.

El pasado 26 de marzo estuvieron actuando en la sala ‘La Vapeur’ de Dijon, Francia, donde hicieron un repaso por esas canciones inmortales, un concierto que acaba de salir a la luz y puedes disfrutar a continuación.

Estas fueron las canciones interpretadas por The House Of Love

«The girl with the loneliest eyes»

«Shine on»

«Crush me»

«A state of grace»

«Don’t fade away»

«I don’t know why i love you»

Disfruta el concierto de The House Of Love