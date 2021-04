‘Dolores’ es el último adelanto de lo nuevo de Zahara

Este viernes llega PUTA, el nuevo y esperado disco de Zahara. Tras los adelantos de canciones como ‘MERICHANE‘, ‘canción de muerte y salvación‘, ‘TAYLOR‘ y ‘berlin U5’ nos encontramos con “Dolores”, un tema muy especial con toques familiares como ha confirmado la artista:

“Mi abuela Isabel me cantaba coplas desde que era niña.

Es de los recuerdos más preciosos que tengo de mi infancia. Escucharla mientras preparaba la comida y arreglaba la casa hacía que todo estuviera bien por momentos.

Por eso quise componerle una, aunque ya no pueda escucharla, para que sus ojos verdes y sus penas, penitas, penas viajen siempre conmigo allá donde esté.

En el vídeo podréis escucharla cantar el día de mi Primera Comunión. Mi otra abuela, Catalina, tocaba el piano en casa, y en el vídeo, mi prima Raquel toca esas mismas teclas, ya descascarilladas, recordándome las sobremesas a su lado.

Nos fuimos Patricia Benito, Guillermo Guerrra y yo a Ubeda a grabar a las mujeres de mi vida. Las mujeres buenas que solo con verlas se me llena el corazón de amor y fuerza.

He contado cosas terribles de mi infancia, pero lo bueno, lo que de verdad me salvó y me ha permitido contarlo es precisamente el amor que he tenido de esas mujeres.

Mi tía Lola cocinando, mi prima en el campo de mis abuelos, mi madre escuchándome con la emoción de la primera vez estan ahí, dándome la mano, como cada día de vida.

En el vídeo no se ve a mi padre, porque quería mostrarlas a ellas, pero mi querido Javier estuvo detrás trabajando en la sombra para que todo pudiera salir adelante”.

Escucha ‘Dolores’ de Zahara