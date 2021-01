Zahara deslumbra en ‘Merichane’, canción sobre el acoso

Zahara retoma su carrera en solitario después de su reciente colaboración con Chica Sobresalto o su disco junto a su compañero Martí Perarnau IV en su proyecto _juno, que nos sorprendían en un año de pandemia con su primer disco llamado _BCN626. Un viaje compartido hacia sus personales y reconocidos universos a través de bonitas canciones de pop frágil, facturadas a medias por ambos.

Han pasado tres años desde que entregara el notable Astronauta (2018) y es momento para darle continuidad, de momento con una nueva canción llamada “Merichane” en la que su socio Martí Perarnau IV vuelve a acompañarla como productor y coautor del tema, algo que ya sucediera en su éxito “Hoy la bestia cena en casa“.

“Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias.

He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño.

Por eso ahora, en este momento en el que me he visto con fuerza para hacerlo, he decidido compartirlas”.

La propia Zahara cuenta al final del vídeo: “Merichane era el nombre con el que se conocía a la ‘puta del pueblo’. Ese fue mi apodo. Tenía 12 años”.

Esa historia de acoso ha mutado en un bailable y oscuro single acompañado de un brillante videoclip dirigido por su colaborador habitual Guillermo Guerrero.

La canción es la primera que conocemos del que será el nuevo disco de Zahara, previsto para los próximos meses.