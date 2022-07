‘Don’t Worry Baby’, cuarto single de She & Him

Zooey Deschanel (She) & M. Ward (Him) lanzan “Don’t Worry Baby”, el cuarto sencillo de su próximo álbum Melt Away: A Tribute to Brian Wilson, disponible el 22 de julio de 2022 a través de Fantasy Records.

«Don’t Worry Baby» apareció en el álbum Shut Down Volume 2 de The Beach Boys de marzo de 1964. Escrita por Brian Wilson y Roger Christian, la voz principal de Wilson se considera una de sus interpretaciones definitorias y quizás el mejor disco de los Beach Boys. «Darlin'», «Wouldn’t It Be Nice» & “Til I I Die” fueron los primeros tres sencillos que se lanzaron de Melt Away.

«‘Don’t Worry Baby’ es una de las mejores canciones de todos los tiempos. Al igual que con todas las demás canciones de nuestro disco tributo, no teníamos ningún interés en copiar la producción original: nuestra versión comenzó con la reducción de la canción a solo voces y una guitarra acústica afinada y la construcción a partir de ahí. La inspiración para nuestra versión proviene de muchos lugares diferentes, pero los más importantes serían algunas de las ideas de guitarra de Chet Atkins, algunas ideas de batería de Mick Fleetwood y algunas invenciones de sintetizador de Dave Smith. (RIP)”, Zooey y Matt sobre el single.

Escucha ‘Don’t Worry Baby’ de She & Him