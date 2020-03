Dua Lipa retrasa su gira y adelanta el lanzamiento de ‘Future Nostalgia’

Los conciertos de Dua Lipa en el Wizink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, originalmente previstos para el 26 y 28 de abril, respectivamente, se reprograman al 14 de febrero de 2021 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de febrero de 2021 en el Wizink Center de Madrid. Las entradas siguen siendo válidas para las nuevas fechas.

Dua reveló a sus fans en un directo de instagram la actualización sobre su próxima gira. “Desafortunadamente, dada la situación actual y con la seguridad de todos en mente, hemos tenido que posponer las fechas del Reino Unido y Europa de mi gira “Future Nostalgia”. Todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y recibiréis un correo electrónico con todos los detalles. Anunciaré las fechas de la gira para el resto del mundo muy pronto. ¡Quiero ir a tantos lugares como sea posible!”.

El esperado nuevo trabajo de Dua Lipa, “Future Nostalgia”, saldrá a la venta este viernes 27 de marzo. El álbum incluirá el éxito mundial ‘Don’t Start Now’, y su último single ‘Physical’. El nuevo disco estará disponible para su descarga en todas las plataformas digitales, así como en los siguientes formatos: vinilo rosa de neón, CD, picture disc, cassette dorado y caja de lujo, todos ellos disponibles en la tienda online de Dua Lipa.

“Tengo una gran noticia para vosotros. Voy a sacar mi álbum este viernes 27 de marzo y no puedo esperar a compartirlo con todos vosotros” revela Dua. “Tenía mucha más confianza en este trabajo porque ya había hecho esto antes, y no tenía miedo de experimentar y probar cosas nuevas” explica. Dua recuerda el momento exacto en que se decidió por esta nueva dirección. “Estaba haciendo un programa de radio en Las Vegas y fui a dar un paseo, sólo para aclararme”, dice. “Mientras caminaba, estaba escuchando OutKast y No Doubt y me dije: ‘¿Qué tienen estos discos que todavía me gustan y con los que me identifico tanto? ¿Por qué siento que no han envejecido? ¿Y cómo podría incorporar ese sentimiento nostálgico de todos mis recuerdos favoritos de la infancia e inspiraciones en algo nuevo y moderno?”.

A finales de 2019, Dua actuó en los EMAs de MTV, ARIAs y AMAs con su single “Don’t Start Now”. Desde que salió en 2015, el álbum debut de Dua ha sobrepasado los 4 millones de ventas en todo el mundo y ha generado 60 millones de ventas de singles en todo el mundo, incluyendo más de 500 millones de reproducciones de “Don’t Start Now”. Su álbum debut es oficialmente el álbum más reproducido por una artista femenina en la historia de Spotify y también es la artista femenina más joven en alcanzar los 1.000 millones de visitas en YouTube.