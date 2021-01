Molly Burch (recuerda nuestra entrevista con ella) está de vuelta con una nueva canción, “Emotion”.

El pasado 2019 Molly Burch publicó The Molly Burch Christmas Album que llegaba tras First Flower. Ahora lanza nuevo single, para el que ha contado con la colaboración de Jack Tatum de Wild Nothing, con quien está colaborando en el que será su nuevo disco.

Os dejamos con la canción: