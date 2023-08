El Life After Death Horror Fest anuncia su cartel

Se vivió la conferencia de prensa del Life After Death Horror Fest, un auténtico monstruo de festival de metal y terror en la Ciudad de México. Se puede decir que esto no es el típico festival con bandas de mediana calidad o de relleno con un par de headliners. Estamos hablando de un cartel con Alice Cooper, Doro con Warlock por primera vez en México, Saxon, Night Cobra, Alaydha y Bloody Benders que se suman a su ya de por si atractiva oferta. Entre los nombres que ya se habían revelado en las últimas semanas están Lita Ford, Lacuna Coil, Accept, Last in Line, Coroner, Saratoga, Dream Evil, Crystal Viper, Obesity, Through the Oculus, Edge of Paradise, The Unholy y Skinner, que se suman a KK´s Priest, W.A.S.P., Queensryche, Lizzy Borden, Kamelot, Obituary, Dark Angel, Armored Saint, Kittie, Burning Witches, Helstar, Gama Bomb, Halloween, Visigoth, Riot City, RAM, Coven, Leather, Vixen, Holy Moses, Moonsorrow y The Iron Maidens. Todas estas bandas estarán presentes en esta primera edición que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2023 en el emblemático Parque Bicentenario de la Ciudad de México, con boletos a la venta en el Sistema Boletia y en puntos de venta autorizados. Esto es un cartel que da miedo de tan bueno que es.

Este festival está creciendo más que la mala hierba. Los organizadores van por todo y quieren que sea el evento musical y de terror más grande de todo el continente. Y créanme, no es solo música metal, es una experiencia total de horror. Tendrán un carnaval de sustos y caracterizaciones, además de atracciones especializadas que te harán temblar hasta los huesos.

Es importante señalar que las diversas temáticas dentro del festival de terror buscan estimular los sentidos de la audiencia que podrá vivir como nunca experiencias que marcarán su vida, teniendo los asistentes para sí mismos todo un parque de diversiones y música en vivo, esto gracias al apoyo de la principal empresa que organiza festivales de terror y de “House of Horror” en los principales parques de atracciones del mundo, creando una excelsa mezcla que le da al festival el nombre perfecto “Life After Death Horror Fest”.

El lugar, el Parque Bicentenario, un sitio emblemático para una cita inolvidable. Tendrán cinco áreas, incluyendo jardines botánicos e invernaderos con los ecosistemas más importantes de México. Además, laberintos, juegos y una ciclopista. Y aquí está lo bueno, una app para que te sumerjas de cabeza en este mundo de pesadillas, con recompensas y premios.

Esto es más grande que cualquier casa de terror, esto es un monstruo en sí mismo. No olvidar que en esta ocasión vendrán expositores internacionales de Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Canadá, etc. Todos vendrán a unirse a esta locura y exponer sus trabajos mercancía.

El festival arranca con un día dedicado a las mujeres en la música, con un line up integrado por bandas de mujeres. En el día dos nos sumergiremos en la protección de las especies animales y, por último, se le dedicara el día tres a concienciar sobre el maltratado planeta.

Señoras y señores, prepárense para una experiencia que cambiará sus vidas. «Life After Death Horror Fest» se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2023 en el Parque Bicentenario.