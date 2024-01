Ella Ronen anuncia álbum y publica un nuevo sencillo

Ella Ronen es una artista, cantautora, intérprete, poeta y activista residente en Zurich (Suiza). Apoyada en sus excelentes letras, en su habilidad para contar historias y en su evocadora voz, Ella busca contactar con la gente a través de sus canciones, invitando a su audiencia a que exploren sus propias emociones.

Ella Ronen publicará el próximo 8 de marzo su nuevo álbum, The Girl With No Skin. Saldrá publicado con el sello alemán BB*Island en formato CD, LP y también digital. En los próximos meses lo estará presentando en formato dúo, trío o incluso como cuarteto en diversos escenarios por toda Europa.

Como tercer sencillo de su próximo disco, Ella publica hoy la canción » I Just Want to See You», un dúo junto a su productor Sam Cohen. El tema trata de una pareja que canta sobre los sentimientos y la voluntad de estar cerca el uno del otro. Finalmente, la pregunta es, ¿cómo puede esto tener éxito cuando todos estamos tan ocupados interpretando roles, como hombres y como mujeres?

A continuación puedes escuchar «I Just Want to See You», el nuevo sencillo de Ella Ronen con la participación de Sam Cohen.

(Las fotos son obra de Alessandra Leimer)