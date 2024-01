The Smile – Wall Of Eyes (XL Recordings / Popstock!)

Muchos nos preguntábamos cuando escuchamos A Light for Attracting Attention, debut de The Smile, cómo era posible que esas canciones no hubieran formado parte de un disco nuevo de Radiohead. Son ya ocho años los que distan desde el lanzamiento de A Moon Shaped Pool (2016) y a pesar de sus miembros han prometido reunirse para explorar la puesta en marcha de nuevo material, parece que aún tendremos que esperar después de la llegada de este Wall Of Eyes.

La segunda entrega del grupo de Thom Yorke, Jonny Greenwood y el batería y percusionista Tom Skinner, no se conforma con llevar la etiqueta de «banda paralela» o ser una mera continuación de la anterior, los ecos que remiten a Radiohead son inevitables, pero se adivina un carácter mucho más inquieto y un afán por encontrar un sonido propio e identificable. Estamos ante un conjunto de composiciones tan expansivas como sobrias, tan experimentales como espontáneas y dadas a la improvisación, que crecen y crecen según avanza su metraje.

Compartir horas de ensayo y un buen número de escenarios desde que surgió el proyecto, ha compactado la unión de unos dotados músicos que se sienten cómodos en cortes que salvo en el caso de «Friend of a friend», superan los cinco minutos. Desarrollos que emergen de inicios sutiles y nos llevan por caminos entre la inquietante tensión, la belleza arropada en cuerdas, los arreglos electrónicos o las bases rítmicas más hipnóticas. Un vehículo que ha revitalizado la creatividad de unos artistas capaces de parir complejos artefactos como «Bending Heretic», que termina derivando en una fiesta de guitarras final y una trágica historia al volante de fondo de esas que le molan a Yorke.

Lo que parecía flor de un día tiene recorrido o al menos la suficiente entidad para tomárselo muy en serio, gracias a estas otras ocho canciones que son un mundo en sí mismas. Basta ver el tono relajado y optimista con el que se acomete «Read The Room» y cómo la madeja no deja de enredarse o las arrebatadoras cuerdas a lo Sgt. Pepper’s de la melódica «Friend of a friend», sin dejar a un lado la psicodelia de «Under Our Pillows» o los sintetizadores de la brumosa «Teleharmonic», diferentes caras que forman parte de un prodigio construido con modos de jazz y rock progresivo. Lo más interesante que han hecho sus protagonistas desde In Rainbows (2007).

Escucha The Smile – Wall Of Eyes