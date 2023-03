Entrevistamos a Billy Nomates, que nos visita

Tras asistir a un concierto de Sleaford Mods, la joven cantautora Tor Maries, decidió salir del bloqueo creativo que atravesaba y construir algo completamente diferente a lo que había hecho hasta entonces. Así nació Billy Nomates, una mujer enérgica, poderosa, que dice las cosas como las siente, sin tapujos ni cantinelas, sin concesiones. Un soplo de aire fresco para el pop británico que se certificó con su debut en formato álbum, editado en 2020 y producido junto a Geoff Barrow (Portishead), el cual puede perfectamente considerarse como uno de los trabajos más importantes de lo que llevamos de década.

Billy regresa ahora con CACTI, trabajo que estará presentando estos días en nuestro país (20 de marzo – Madrid: El Sol –entradas– y 23 de marzo Barcelona: La Nau –entradas-), disco en el que muestra una cara más pop, que no domesticada, y mira hacia dentro en unas letras, de nuevo descarnadas, pero ya no tan preocupadas por los problemas que la rodean. Todo ello sazonado con grandes bases electrónicas, algún guiño al folk y la psicodelia, y muchos, muchos, estribillos memorables que han vuelto a situar su figura entre lo más relevante de la actualidad. Hablamos con ella de todo esto y mucho más.

«Me siento como una extraña y no me siento parte de ninguna escena. No estoy cerca de las escenas, y siempre he operado de esa manera»

Tor, en primer lugar, felicidades por tu álbum, que estoy disfrutando mucho. ¿Estás contenta, hasta ahora, con la recepción que está teniendo?

Estoy tratando de no prestarle demasiada atención, pero estoy feliz al ver que la gente, aparentemente, está diciendo cosas agradables sobre el álbum.

Evidentemente, el éxito de tu debut ha generado una gran expectación respecto a su continuación. ¿Eso te ha condicionado de alguna manera a la hora de trabajar en CACTI? ¿Sentiste en algún momento la necesidad de dar respuesta a todas esas expectativas?

Sí, pero el truco estaba en tratar de olvidarlo. Lo sabía, pero necesitaba olvidarlo para no hacer el mismo disco dos veces.

La primera idea que te viene a uno cuando escucha CACTI, especialmente en relación a tu primer disco, es la de expansión. Las bases de bajo-batería siguen presentes, pero hay una clara evolución hacia arreglos más complejos, que parecen buscar resaltar las melodías. ¿Has tratado deliberadamente de hacer las cosas de una manera diferente? ¿Es posible que tenga que ver con que en esta ocasión Geoff Barrow no haya estado tan presente en el proceso?

Mi debut también fue escrito en gran medida por mí. De hecho, lo fue antes de firmar con Invada. No ha habido un cambio deliberado en mi conciencia, pero todo lo que cualquier artista espera es que sus ideas y su trabajo progresen. Me atrevo a decir que el próximo disco volverá a ser diferente, ya que espero que mi trabajo siga evolucionando.

Dije eso sobre Geoff porque, creo, tú trabajaste muy intensamente en las canciones de este álbum en tu propia casa, antes de ir a los Invada Studios, que él dirige en Bristol, para terminar el trabajo. Además, según los créditos, tocas casi todos los instrumentos y también coproduces, junto con James Trevascus. ¿Necesitabas hacer las cosas de una forma muy personal, tener el control prácticamente en todo el proceso

(risas) Sí, soy la única escritora de mi trabajo, así que está el elemento de que es personal y necesita suceder orgánicamente dentro de mí. Después de eso, el resto es solo echar crema al pastel.

Escuché que vives en Bristol desde hace bastante tiempo. ¿Qué tiene esa ciudad que te hace preferirla a otras más importantes, como Londres, por ejemplo?

Siempre me ha gustado Bristol. Siempre me ha gustado la gente y la energía, sin embargo, parece que la creatividad se está perdiendo a medida que se vuelve cada vez más aburguesada.

En CACTI, además, se respira una general apertura estilística, una diversidad cercana al pop que además resulta especialmente sorprendente en canciones prácticamente desnudas de instrumentación como son “Roundabout sadness” y “Fawner”, que por cierto me parecen de las mejores del conjunto ¿Has evolucionado o esta forma de hacer música llevaba tiempo dentro de ti y sencillamente aún no la habías sacado a relucir?

He estado haciendo música toda mi vida, desde los 13 años, así que siempre he escrito canciones de esa manera, solo que ahora se muestra con mi proyecto actual, Billy Nomates.

De esas canciones que mencioné en la pregunta anterior, lo que me ha llamado la atención es lo mucho que dices con los pocos elementos que usas en su instrumentación. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que era mejor dejarlos así, separándolos un poco del resto en cuanto a ambientación?

Es una decisión consciente dejar las cosas en paz después de cierto punto, ya que para mí cada canción tiene que incluir solo elementos esenciales y siento que eso es lo que separa mi música de las demás. Hay un hilo común: la corriente de conciencia, instrumentos similares y la configuración de elementos.

En general, da la impresión de que en CACTI se ha amansado un poco la rabia que parecía dominar tu debut, en el que te pronunciabas contra el clasismo, el racismo, el brexit… Hay mucho más protagonismo de melodías, arreglos, estructuras más cercanas al pop, que parecen contrastar con la crudeza de vuestros primeros temas, así como una tendencia a la introspección en las letras. ¿Es esta la calma necesaria después de la tormenta, o simplemente un cambio en el foco de atención?

Su justo desarrollo, ya que la vida es diferente. No es de una manera u otra, es solo lo que escribí en un período de tiempo determinado. No tengo ni idea de lo que voy a escribir a continuación, pero sé que será diferente. Esa es la naturaleza del clima. Y también de la composición de canciones. Nunca va a ser solo una cosa, evoluciona constantemente.

«La música realmente no me inspira a hacer música»

Por supuesto, constantemente hablo de los dos discos, pero antes de CACTI, en 2021 llegó Emergency Telephone. ¿Marcó su aparición de alguna manera el camino hacia CACTI? ¿Qué te hizo sentir la necesidad de lanzar esas canciones y no esperar a tener suficiente para un álbum completo?

Emergency Telephone era en gran medida una colección independiente de canciones que se sentía muy conectada con 2021 y con el lugar en el que se encontraba el mundo. Podría haber sido un álbum, pero estaba escribiendo, y Emergency Telephone fue el resultado.

Y, por supuesto, este álbum significa su primer lanzamiento de música totalmente fuera (o al menos, eso esperamos) de la pandemia. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Crees que la repercusión de tu música será diferente ahora?

No sé. Creo que la música lanzada en cualquier momento tiene diferentes repercusiones. Potencialmente, más personas se sentirán cómodas viniendo a los espectáculos, pero en última instancia, las personas aún escuchaban música durante la pandemia.

Aunque mencioné antes que CACTI me parece un álbum más pop que el primero, las letras, aunque un poco menos sociales, siguen siendo particularmente fuertes, especialmente en términos de relaciones humanas. El amor que te tengo es el enemigo número uno («Saboteur forcefield»), o Si quieres morir, entonces hazlo, no necesitas mi permiso («Blue Bones») son frases realmente contundentes y visuales. ¿Te resulta más fácil expresar emociones de esta manera que de una forma, digamos, inventada o edulcorada?

Cualquier escritor está descubriendo sus emociones y reacciones. Cuando puedes capturar eso en su forma más cruda, para mí, ahí es donde es más potente y, a medida que avanzas por las sutilezas y la cortesía, es donde resonará con la mayoría de las personas. A veces trato de cambiarlo, pero no puedo.

Parece que la prensa insiste en enmarcar tu proyecto como parte de la escena post-punk británica, pero yo te veo más como una outsider, un artista que se resiste a las comparaciones. ¿Te sientes tú parte de todo eso? ¿Aprendes algo de los otros artistas jóvenes que están haciendo música ahora en el Reino Unido? ¿A cuáles admiras en este momento?

Estoy de acuerdo. Me siento como una extraña y no me siento parte de ninguna escena. No estoy cerca de las escenas, y siempre he operado de esa manera. Hay una artista llamada Baby Volcano que está haciendo cosas muy interesantes. La conocí en un festival y fue realmente genial. Su movimiento en el escenario es genial, su espectáculo fue muy intrépido. Como una joven Bjork. Impresionante y muy interesante.

El otro día vi tu actuación en Jools Holland cantando el single «Balance is gone» y la verdad es que me encantó la fuerza que muestras, sobre todo teniendo en cuenta que estás sola sobre el escenario. ¿Cómo haces para llenar tanto el escenario tú sola? ¿De dónde obtienes tu inspiración?

Elementos de puro terror. Y el hecho de que no haya nadie más, significa que tengo que darlo todo y entregarlo todo. No es una cosa consciente. Solo pasa.

Imagino que la promoción de este nuevo disco supondrá una campaña de promoción compleja, pero también una apretada agenda de conciertos. En vuestra web ya hay bastantes fechas en Europa, pero ¿hay planes para una gira mundial?

Estoy haciendo gira como cabeza de cartel en Europa y el Reino Unido, además de un montón de festivales, y luego me tomo un tiempo libre para escribir lo siguiente.

Por último, siempre que entrevisto a alguien me gusta pedir (sólo si le apetece) que señale cinco o seis discos, no necesariamente sus favoritos de la vida, que considere que le han traído al preciso momento artístico en que se encuentra. En tu caso, sería algo así como la banda sonora de la creación de CACTI. En fin, ya te digo, sólo si te apetece. No pasa nada si dejas la pregunta en blanco.

La música realmente no me inspira a hacer música. Escucho mucha radio de los 80, eso sí.