Lana del Rey comparte sencillo, ‘The Grants’

Lana Del Rey lanza su tercer sencillo, «The Grants», como parte de su próximo álbum de estudio Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, saldrá a la venta el 24 de marzo y ya se puede reservar en CD, casete y varios formatos de vinilo exclusivos en tiendas y en www.lanadelrey.com.

La canción, coescrita con Mike Hermosa, cuenta con los coros de Melodye Perry, Pattie Howard y Shikena Jones, quienes previamente aparecieron en el documental musical ‘20 Feet From Stardom‘ en 2013. Un tema que se une a sus dos primeros sencillos, «Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd» y «A&W«, ambos lanzados a través de Interscope Records.

Este mes, Lana fue honrada con el premio Visionary Award en los premios Billboard Women in Music Awards 2023 en Los Ángeles.

Escucha ‘The Grants’ de Lana del Rey