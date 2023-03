Entrevistamos a Marc Almond, que nos visita

Marc Almond vuelve a nuestro país en una gira que le traerá a Valencia (Sala Repvblicca, 28 de marzo), Barcelona (Sala Razzmatazz, 30 de marzo) y Madrid (Sala Shoko, 31 de marzo) y cuyas entradas para todos los shows están disponibles en Ticketmaster.

Chaos & The Hits 2023 nos devuelve al vocalista de Soft Cell en unos conciertos que venían retrasándose por la pandemia y en los que podremos disfrutar no solo de las canciones de su último lanzamiento Chaos and dancing star (BMG, 2020), sino de esa colección de canciones que ha ido entregando en las últimas cuatro décadas.

Aprovechando su visita, entrevistamos a Marc Almond para hablar de sus últimos pasos, aprovechamos para recordar el reciente disco de su banda, sus referencias o sus planes de futuro.

«Me encanta hacer giras y quiero que los espectáculos sean una celebración de que, de alguna forma, todavía estamos aquí»

En primer lugar, nos interesa saber tu opinión sobre cómo los días de pandemia han cambiado nuestra forma de vivir y, por supuesto, cómo ha afectado a tu vida diaria.

Indudablemente, todos tuvimos que retroceder y ver cómo la vida que conocíamos se desintegraba, cuestionarnos a nosotros mismos y lo que importa. Luché durante los últimos años. La pandemia de Covid nos cambió a todos. Si salías, podías contagiarte de un virus que te enfermaría mucho o incluso te mataría. Fue difícil para casi todos de alguna manera y vi amigos enfermarse o perder a sus seres queridos o sus negocios sin culpa propia, y luego enfermarse con la ansiedad y el estrés de todo eso ellos mismos. Me contagié de Covid muy temprano, tal vez en febrero de 2020 y, aunque fue difícil, lo superé, pero luego descubrí los problemas del Covid largo. Fatiga, dolores, dolores de cabeza y falta de aire que todavía me afectan. Creo que trato temas que son significativos para mí. Hay tanta locura en el mundo en la actualidad que todo parece estar fuera de control y al borde del precipicio.

Soft Cell regresó con «Happiness is Not Included«. Fue un gran éxito para todos los fans. ¿Cómo es tu relación con Dave en la actualidad? ¿Crees que Soft Cell seguirá grabando nuevos álbumes?

Dave es genial. Es alguien en quien confiar y generoso. Lucha un poco con su salud en la actualidad, pero todos lo hacemos en cierta medida. En tan poco tiempo todos hemos vivido el Brexit, Covid y ahora la guerra en Europa, ¿quién sabe a dónde vamos y qué sucederá? Así que nunca digas nunca a nada.

Creo que el último álbum de Soft Cell fue una visión que mostraba decepción por este mundo con muchos conflictos. ¿La sociedad post-Covid nos ha vuelto más individualistas? ¿Cuál es tu opinión?

Creo que trato temas que son significativos para mí. Una especie de visión distorsionada y decepcionante del futuro. Al final, si de hecho este es el fin, hay un hilo de optimismo que viene con aceptar quiénes somos y dónde estamos en el mundo. No siento que sea una persona que necesita saber la verdad, porque es demasiado y con mucha frecuencia una carga sobre de lo que podemos hacer, como individuos, al respecto. Y sumado a eso está la noción de que, en algún lugar entre la verdad y la mentira, la verdad existe. Supongo que encontrar tu propia verdad es un mecanismo de supervivencia con el que he tenido que vivir.

Una de las canciones llamada «Nostalgia Machine» es como una instantánea de estos tiempos. ¿Crees que la nostalgia, en términos musicales, es un síntoma (como dijo Mark Fisher) de este tiempo sin futuro real o un futuro cancelado?

Supongo que la música de los años 80 todavía resuena hoy en día debido a la dulce ingenuidad y emoción que surgieron de tanta creatividad combinada con la emoción visual: era divertido, hedonista, a veces político y a menudo tenías un himno de liberación en tiempos tan represivos.

¿Cuál es su opinión sobre la guerra en Ucrania? Si no me equivoco vivió en Rusia durante un tiempo…

Hay tanta locura en el mundo en este momento que es difícil procesarla. Lo que está sucediendo en Ucrania es una de las mayores catástrofes de nuestra era. Es completamente desgarrador. Europa necesita tomar medidas, o simplemente seguiremos viviendo bajo esta amenaza de Putin, lamentando lo poco que hicimos cuando el pueblo ucraniano más nos necesitaba. Si nadie acude en ayuda de Ucrania, ¿quién vendrá en ayuda nuestra cuando llegue el momento? Aún tengo amigos, queridos amigos que son rusos y también están atrapados en la locura de este hombre. Y sé que nunca volveré a Rusia mientras Putin permanezca en el poder, y quizás ni siquiera entonces.

Viviste en Barcelona durante un tiempo. ¿Cuáles son los aspectos de la cultura y el temperamento españoles que más te gustan?

Siempre he tenido un romance con Barcelona y con los españoles. Están tan llenos de vida, vibrantes, amor, pasión, todos esos clichés encantadores y reconfortantes.

¿Cómo ha afectado el Brexit a los músicos y a la industria musical británica?

El Brexit fue un acto de autolesión nacional por parte de los británicos, y uno en el que creo que la mayoría de las personas se arrepienten profundamente. No tengo idea de cómo funciona ahora el «negocio de la música moderna», ni en qué estado de salud se encuentra. Yo lo hago igual que siempre: firmo un contrato y entro al estudio para hacer el mejor álbum que pueda. Entiendo el retorno al vinilo en lugar de la escucha en streaming: un disco de vinilo es una cosa física tan hermosa, para sostener, estudiar, incluso oler y poseer. ¿Qué es el streaming? No tiene calidad, nada que aporte una experiencia peculiar. No tiene valor. Y en última instancia, infravalora el trabajo del artista porque el oyente no necesita invertir en él.

¿Quiénes son tus principales referentes musicales y/o literarias queer?

Odio elegir a una persona sobre otra, en parte porque decir que la carrera o la contribución de una persona es mejor es absurdo. Y luego, y esto es lo triste supongo, el temor a decir o elegir a alguien y provocar una serie de comentarios llenos de odio en las redes sociales porque no están de acuerdo. Muchas personas gais tienen miedo de hablar por temor a ser atacados por otras personas dentro de su propia comunidad, y esta división me molesta profundamente. Pero siempre he amado a Dirk Bogarde, y aunque no era abiertamente gay, era muy gay e intentó contarnos y hacer un cambio aportando significados queer en su trabajo. Era divertido, gentil y extremadamente talentoso, y gran parte de su trabajo era profundamente subversivo. También tengo un profundo afecto por Lindsey Kemp, el difunto bailarín y coreógrafo. Trató temas gay abiertamente y enfrentó una considerable hostilidad. Influenció profundamente mi sentido de la teatralidad y de la actuación.

¿Quién es una persona queer en la esfera pública en este momento que te entusiasma de cara a un futuro?

Ryan Murphy es extraordinario y ha cambiado la televisión de muchas maneras con su trabajo innovador. Es simplemente brillante. Contando historias, historias humanas, contándolas de nuevo para un público mainstream, y eso es un logro increíble. Billie Porter habla elocuentemente sobre cómo estamos a la vanguardia a la hora de contar nuestra propia narrativa. Ya no está en manos de otras personas que están fuera de la comunidad. Como él, me siento muy agradecido de haber vivido lo suficiente como para ver este día. La lucha no ha terminado. Nuestras libertades siguen estando al borde del precipicio. La derecha y los nacionalistas limitarían cualquier libertad si pudieran para los gays, para las mujeres, y para las minorías en todas partes. Solo a través de estar unidos podemos aferrarnos a los derechos que hemos logrado y garantizar un mundo mejor para todos. Supongo que todos estos logros nos hacen sentir orgullosos. La activista de los derechos trans, Marsha P Johnson, tenía razón: “Si un travestido no dice ‘Soy gay trans y estoy orgulloso por ello’, entonces nadie más va a subir y decir ‘Soy gay trans y estoy orgulloso de ellos’.

Después de tu accidente de moto, dijiste que Varieté (2010) sería tu último trabajo que contendría material original. Chris Braide te envió un correo electrónico y trabajaste en Velvet Trail (2015). ¿Qué te hizo empezar a escribir nuevas canciones?

Después del terrible accidente, los meses en el hospital y la larga recuperación, nunca imaginé escribir canciones de nuevo. Pero luego, Chris Braide, el más brillante de los compositores, me preguntó si estaría interesado en trabajar con él, y lo hice. Se ha convertido en un verdadero amigo y siempre le estaré agradecido.

¿Cómo fue la colaboración con Pet Shop Boys? ¿Cómo los conociste?

Conocí a Neil en los años 80 cuando era el editor de una revista de música pop, y a Chris saliendo socialmente, pero nunca fuimos realmente amigos. Luego, a finales del año pasado, vinieron a ver el espectáculo en el Hammersmith y les encantó la canción «Purple Zone», y pensé que iban a hacer un remix. Y luego, a principios de año, estaba de vacaciones en Oriente Próximo y me enviaron la canción terminada y me dejó impresionado. La voz de Neil es estupenda y los arreglos son perfectos. Han aportado algo realmente especial a la canción y la han llevado a un nuevo lugar. Los admiro mucho y son muy genuinos y profesionales.

¿Podrías explicar brevemente qué tipo de espectáculo haces en los conciertos de»Chaos and the Hits»?

Salgo con banda completa además de los coristas que son toda mi familia: los necesito para sentirme cómodo, una cálida familiaridad con la que puedo confiar cuando estoy en el escenario. Muchos éxitos, algunas sorpresas y diversión. Me encanta hacer giras y quiero que los espectáculos sean una celebración de que, de alguna forma, todavía estamos aquí. Quiero que los espectáculos distraigan al público para que se olviden de sus preocupaciones durante un par de horas y se vayan con una sonrisa. Me encanta que el público haya envejecido conmigo, y yo con ellos: en algún momento trajeron a sus hijos a los espectáculos, y ahora sus hijos traen a los suyos. Y será mi última gira europea. Todavía haré fechas ocasionales alrededor del mundo, pero no más giras.

¿Estás preparando un nuevo álbum como Marc Almond?

Acabo de empezar un nuevo álbum en solitario de versiones que se lanzará a finales de 2024.

