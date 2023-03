Animal Collective reeditan su debut con EP inédito incluido

Animal Collective ha anunciado la reedición de su primer álbum, Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, el cual será lanzado el 12 de mayo a través de Domino. Este disco fue publicado originalmente en agosto de 2000 en una tirada limitada en CD bajo el nombre de Avey Tare & Panda Bear, antes de que el grupo adoptara su nombre completo en sus lanzamientos posteriores.

La nueva edición del álbum incluirá una remasterización del audio, así como ilustraciones inéditas de Abby y Dave Portner. Además, se incluirá el EP A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket, que contiene cinco canciones inéditas grabadas en la misma época, incluyendo una versión de «Dreams» de Fleetwood Mac mezclada por Deakin, de Animal Collective.

El álbum comienza con la frase «want to hear a secret, I know one», sugiriendo que hay secretos escondidos en las capas de alta frecuencia, glitches electrónicos, bleeps y swells que se suceden a lo largo del disco. El enfoque del dúo es similar al de Love en Forever Changes, con la guitarra acústica de Avey Tare fluyendo en perfecta sincronía con la batería de Panda Bear. Sin embargo, las capas de electrónica tonal y atonal que engordan el fino pulso de la visión del compositor hacen que este álbum se asemeje más a la composición electrónica moderna.

Estas serán las canciones de ‘Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished’

Spirit They’ve Vanished (Remastered 2023) April And The Phantom (Remastered 2023) Untitled (Remastered 2023) Penny Dreadfuls (Remastered 2023) Chocolate Girl (Remastered 2023) Everyone Whistling (Remastered 2023) La Rapet (Remastered 2023) Bat You’ll Fly (Remastered 2023) Someday I’ll Grow To Be As Tall As The Giant (Remastered 2023) Alvin Row (Remastered 2023)

Y las de ‘A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket’ de Animal Collective