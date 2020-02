Entrevistamos a A Girl Called Eddy (Erin Moran)

A Girl Called Eddy, o lo que es lo mismo, Erin Moran, acaba de editar un disco, Been Around, este mes de enero con la discográfica española Elefant, de cuyas virtudes Muzikalia ya dio extensa razón en su sección de discos. Un trabajo que, sin tener en cuenta esa aventura llamada The Last Detail junto a Mehdi Zannad cuyo resultado discográfico aparecía el año pasado también en Elefant, dista 16 años desde su debut, un disco publicado en 2004 y producido por Richard Hawley, que pese al poco impacto que tuvo inicialmente con el paso de los años ha ido adquiriendo un halo de disco mítico para muchos.

De título más que sugerente,Been Around (“he estado por ahí”) intenta explicar con canciones y de forma tan preciosista como sutil lo que su autora ha estado haciendo durante este largo período de tiempo. Nosotros intentamos sonsacar algo más charlando con ella y descubriendo a una persona tan fascinante como sus canciones.

“Si te dijera todas las razones por las que me ha llevado tanto tiempo (sacar otro disco), ¡estaríamos aquí otros 16 años! Digamos que la vida se interpuso”

Sin duda, tu debut, A Girl Called Eddy, ha sido un disco cuyo recorrido ha sido lento, pero seguro. A lo largo de los años ha ido generándose cierto culto hacia su música y un cierto anhelo de los aficionados por una continuación ¿Has sido consciente durante estos 16 años que has tardado en completar un segundo disco de esa espera?

Creo que sabía que el primer álbum había significado algo para cierto grupo de personas, cuántos, no sabía… ya que el disco no recibió mucha promoción ni se vendió muy bien al principio. Pero a medida que pasaban los años, me iba encontrando con gente a la que nunca pensaría que le gustaría mi música, ¡como un miembro de Motorhead, por ejemplo!, para las que había significado mucho. Y me parece bien, es como el pequeño disco que un poco, más o menos, simplemente parecía seguir su camino, sin la ayuda de nadie más que el boca a boca y a la gente parecía gustarle. Entonces, me tomó 16 años regresar y hacer otro, sí.

Nada más empezar el disco una voz en off te dice “Chica, dónde has estado” y tú empiezas a cantar “Been around”. ¿Dónde has estado estos 16 años?

Si te dijera todas las razones por las que me ha llevado tanto tiempo, ¡estaríamos aquí otros 16 años! Digamos que la vida se interpuso.

La colaboración con Mehdi Zannad en The Last Detail da la impresión de haber sido lo que te ha sacado definitivamente de tu silencio de 16 años. ¿Cómo tuvo lugar vuestra colaboración y qué experiencia sacaste de ella?

Había estado trabajando en mi nuevo disco mucho antes de que Mehdi y yo comenzáramos con The last Detail, así que no fue el catalizador, pero ciertamente fue lo primero que alguien escuchó de mí desde mi anterior disco. Los dos éramos fanáticos de la música del otro, y nos conocimos a través de Internet. De ahí pasamos a salir de vez en cuando por París / Londres y finalmente acabamos haciendo juntos un álbum. Con algunas excepciones, tenemos casi el mismo gusto musical ¡y eso siempre ayuda! Fue muy divertido trabajar juntos y a Mehdi le gusta meterse en los pequeños detalles de producción y composición como a mí… qué hacer y dónde, ¿cómo sonaría esto en eso? ¿con reverberación o sin ella? Los dos nos obsesionamos con esas cosas, así que fue como librar una serie de pequeñas y divertidas batallas todo el tiempo.

¿Qué ha sido lo que ha determinado que la aparición del disco se de en una discográfica española como Elefant en lugar de una británica o americana, que quizá hubiera sido más lógico dada tu procedencia?

Siempre había sido fan de Elefant Records, desde que hice mi primer EP en 2001 con Le Grand Magistery. Luis Calvo tiene un gran gusto por la música y pone todo su corazón y alma en hacer los discos que saca. A diferencia de la mayoría de las etiquetas, en realidad te permite seguir haciendo lo que haces y es extremadamente solidario. Entonces, ¿qué más se puede pedir?

Has grabado el disco con Danny Tashian, de The Silver Seas e hijo del legendario Barry Tashian, un reputado productor afincado en Nashville ¿Qué determinó su elección y cómo ha sido la experiencia?

Conocí la música de Daniel a través de un amigo: me puso el álbum High Society de The Silver Seas, y me quedé impresionada. Pensé que si Daniel y yo alguna vez tuviéramos la oportunidad de trabajar juntos podría ser increíble y lo fue. Es un poco como Todd Rundgren en la forma en que no solo es un gran compositor de canciones, sino que puede tocar todos los instrumentos y escucha todo lo que dices cuando estás resolviendo la canción. Es todo un personaje. Su trabajo con Kacey Musgraves es otro ejemplo de su genio y en fin, es las “rodillas de las abejas” como suele decirse (NOTA: expresión usada en inglés para decir que alguien es “lo más”).

Has grabado a caballo entre Nashville, New York y Londres, ¿Cuál ha sido el motivo de tal diversidad de localizaciones?

Bueno, yo me estaba moviendo mucho. El horario de todos estaba ocupado, y quería hacer las voces en Londres con un amigo que tiene un estudio en Crouch End. Sabía que podía ponerme cómoda y relajada allí, teniendo en cuenta que Julian Simmons (el ingeniero) y yo hemos sido amigos durante años y podría tomarme mi tiempo. Hicimos los arreglos de viento en Nueva York en el estudio de Little Steven en el Village, porque está cerca de mi apartamento y podría fácilmente lograr que Jenny Douglas hiciera sus partes. Jenny tiene la voz fabulosa que escuchas en todo el álbum, pero más particularmente en ‘Chica, ¿dónde has estado? ”. Ella es la que dice eso.. ¡Es realmente la bomba! Ha estado cantando por ahí con Pink los últimos años.

En el disco escuchamos sonidos muy diversos y últimamente he escuchado o leído, en relación a ello, comparaciones con Carole King, Laura Nyro, Paddy McAlloon, Van Morrison o sobre todo, Chrissie Hynde, esta última sobre todo por el parecido que guarda la canción “Someone’s gonna break your heart” con el estilo pop-rock de The Pretenders ¿Te sientes cómoda con esas comparaciones?¿Has tenido referencias concretas a la hora de componer y producir el disco?

Es halagador, por supuesto, escuchar esos nombres, ya que han sido una gran influencia para mí. ¿Quién no querría escribir una canción como cualquiera de ellos? Pero hago lo mío y al final ¿quién no flirtea con alguien cuando compone?. “Someones Gonna Break Your Heart” fue una decisión entre Daniel y yo. Quisimos escribir una canción en homenaje total a Chrissie. Ambos somos grandes fanáticos de Pretenders y pensamos ¡divirtámonos! Y eso es lo que estoy haciendo durante toda esa canción, divertirme y fingir (sin coñas) que soy Chrissie, ¡¡con toda la humildad que merece su grandeza!! En general, de cara al feeling de todo el disco, sólo quise asegurarme de que las canciones eran buenas, de que si eras un fan, habría merecido la pena esperar 16 años para escucharlo.

Imagino que una producción tan rica en matices será difícil de trasladar al directo ¿Tienes planes al respecto?

En vivo tendría que llevar una banda de 10-12 miembros. No puedes recortar nada si quieres que suene realmente genial. Así que financieramente es mucho dinero para hacerlo. ¡No voy a salir con una guitarra y un par de cucharas! Pero si alguien está dispuesto a pagar, estoy dispuesta a tocar 🙂

Dado que la discográfica que edita Been around es española, ¿Podemos esperar verte por aquí tocando este año?

Me encantaría

¿Qué sensaciones tienes de momento en cuanto a la recepción del disco? ¿Ha merecido la pena el trabajo invertido todos estos años?

Sí, definitivamente, sí.

¿Merece todavía la pena el esfuerzo de trabajar concienzudamente en la grabación de un disco y editarlo en vinilo en esta sociedad de consumo rápido, redes sociales y música en plataformas digitales?

¡No me tires de la lengua! (risas). Es un momento extraño, para estar seguros. Tengo sentimientos muy fuertes sobre la forma en que la música está siendo tratada (o maltratada) por los servicios de transmisión, Spotify, todo. Los artistas simplemente no reciben un pago justo. Mi opinión es que si te gusta una canción, cómprala. No puedes ir a Starbucks y tomarte un café mocca con leche gratis, así que, ¿por qué debería obtener un producto en el que alguien haya puesto los últimos 5-10 años de su vida de forma gratuita? Es una lógica justa y simple una vez que lo piensas.

Siempre que hago una entrevista, en lugar de la consabida pregunta de las influencias, me gusta pedir al entrevistado que seleccione cinco canciones o discos de otros artistas (lo dejo a tu elección) que sienta que le han traído hasta el preciso momento en que se encuentra artísticamente, no como influencia, sino más bien, como construcción personal. ¿Te atreves?

¡Por supuesto que me atrevo!