The Sadies publican una nueva canción

Los canadienses The Sadies han publicado una nueva canción. Se titula “The Most Despicable Man Alive” y está incluida en un split single que han compartido con King Khan. Está disponible digitalmente y también en una edición limitada de vinilo coloreado. Os recordamos que The Sadies girarán en abril por San Sebastián (el día 16, Dabadaba), Bilbao (el 17, Kafe Antzokia), A Coruña (el 18, Playa Club), Madrid (el 20, Independence, dentro del ciclo SON Estrella Galicia), Sevilla (el 21, Sala X), Valencia (el 22, 16 Toneladas), Zaragoza (el 23, La Lata de Bombillas) y Barcelona (el 25, Wolf).

THE SADIES

16 Abr – SAN SEBASTIÁN – Dabadaba – Entradas

17 Abr – BILBAO – Kafe Antzokia – Entradas

18 Abr – A CORUÑA – Playa Club – Entradas

20 Abr – MADRID – Independance (Ciclo SON Estrella Galicia) – Entradas

21 Abr – SEVILLA – Sala X – Entradas

22 Abr – VALENCIA – 16 Toneladas – Entradas

23 Abr – ZARAGOZA – La Lata de Bombillas – Entradas

25 Abr – BARCELONA – Wolf – Entradas