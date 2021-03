Entrevistamos a Kings Of Leon

Si pensamos en la tan deseada vuelta de los festivales veraniegos, uno de los nombres que siempre garantiza un cabeza de cartel fiable y solvente son Kings Of Leon. Tras casi veinte años tocando juntos y ocho discos a sus espaldas, y superando ciertos baches por el camino, normales por otro lado en una carrera tan larga y fructífera, es de admirar que sigan manteniendo un nivel compositivo más que envidiable y que hayan mantenido su identidad intacta, ofreciendo trabajos siempre notables en los que es fácil destacar unos cuantos hits con los que engrosar unos setlists rebosantes en material infalible e inflamable. When You See Yourself (RCA, 2021) no es una excepción. Quizás no sea tan directo como los anteriores, pero acaba resultando, una vez más, convincente e inspirado, haciéndote volver a él de manera natural. Charlamos por teléfono con Matthew Followill, guitarrista de la banda, que nos atiende afable y relajado, haciendo que la conversación fluya ágil y distendida.

“Dejé el colegio para dedicarme a la música. Si no llega a salir bien, ¡mi madre me hubiese matado! No me puedo creer que hiciera algo así y, sobre todo, que saliera bien”

Como sugiere el título del disco, y el de algunas canciones, algo que se constata analizando las letras, parece que la temática del nuevo álbum gira en torno a la identidad en un tono reflexivo, que hace hincapié en mirarse hacia dentro, viendo como uno evoluciona con el paso del tiempo. ¿Dirías que acierto en mi análisis?

Sin duda lo has entendido perfectamente. De alguna manera, es un título, y como tal lo dejamos a la interpretación del oyente, para que decida qué significa para él. Venimos a decir lo mismo de manera diferente a lo largo de las canciones. Sugerimos la imagen de verse a uno mismo de una manera introspectiva. El primer tema ya lo deja bastante claro, y marca un poco el camino que luego se va desarrollando conforme avanza el álbum.

Siguiendo esa línea, y aplicando ese ejercicio reflexivo, ¿cómo os veis como banda, tras tanto tiempo tocando juntos y tanto éxito cosechado, y cómo te ves personalmente, mirando hacia atrás?

Cuando empezamos, yo tenía apenas diecisiete años y todo era muy divertido. Éramos muy jóvenes. Solo nos planteábamos pasárnoslo genial haciendo música pero no nos lo tomábamos muy en serio. Queríamos formar un grupo, pero nunca pensamos que nadie nos iba a hacer demasiado caso. Pero mira, hemos crecido, y conforme ha pasado el tiempo a la gente le ha ido gustando lo que hacemos, y es alucinante todo lo bueno que nos ha pasado, y sobre todo, haber podido seguir dedicándonos a esto. De hecho yo dejé el colegio para dedicarme a la música. Si no llega a salir bien, ¡mi madre me hubiese matado! No me puedo creer que hiciera algo así y, sobre todo, que saliera bien.

De algún modo, las canciones de este disco se toman más tiempo para llegar al oyente; no suenan tan directas como en discos anteriores, y las texturas se descubren más complejas. ¿Cómo describirías el tono y la atmósfera del álbum?

Algunos lo han calificado como experimental, y de algún modo, es verdad que hemos tratado de ir un poco más allá y salirnos de nuestro registro habitual. Las canciones son más largas de lo que teníamos acostumbrados, y es cierto que no hemos pensado tanto en elaborar hits como en el pasado. El objetivo era entregar algo que pudiera gustar a la gente y al mismo tiempo sonara un poco diferente. Después de siete discos, no queríamos que éste fuera más de lo mismo, nos apetecía probar cosas nuevas.

“Pensé que habría más rechazo por parte de nuestros fans hacia esta dirección, en la que bajáramos un poco el volumen y el peso de las guitarras, sin embargo, estoy muy feliz porque percibo que a la gente le está gustando”

Hablemos de la importancia de los teclados en el sonido de este trabajo. Es evidente que han cobrado mayor protagonismo, y que han refrescado y rejuvenecido vuestro sonido, lo cual es de agradecer. Sé que tú has tenido mucho que ver en este sentido.

Los teclados y sintetizadores siempre han estado muy presentes en la música que escucho, y muchas de estas nuevas canciones pedían un sonido que los mostrara en primer plano. Ya con el anterior disco empecé a coleccionar muchos de estos instrumentos y en los primeros ensayos, aunque al principio sonaba un poco extraño, teníamos claro que queríamos seguir por esta línea. Queríamos que añadieran algo a nuestra música que no teníamos antes. Para serte sincero, pensé que habría más rechazo por parte de nuestros fans hacia esta dirección, en la que bajáramos un poco el volumen y el peso de las guitarras, sin embargo, estoy muy feliz porque percibo que a la gente le está gustando.

Es el segundo disco seguido en el que trabajáis con Markus Dravs, productor también de grandes nombres como Arcade Fire, Coldplay… ¿Cuál ha sido su importancia en la evolución de vuestro sonido?

Es obvio que él ha tenido importancia en estos dos últimos discos, ayudando a perfilar cada aspecto, pero para serte sincero, teníamos muy claro el tipo de sonido que queríamos conseguir antes de entrar a grabar las canciones, con baterías que sonaran con más groove, menos secas, potenciando el ritmo, y eso ha acabado marcando la dirección que han tomado en conjunto.

¿Cómo ha afectado la irrupción del virus en el proceso de elaboración y publicación del disco? ¿Teníais las canciones listas antes y esto os ha dado tiempo para darles más vueltas?

Compusimos el álbum en 2019, y lo tuvimos completamente acabado en febrero de 2020. Estábamos listos para arrancar con promoción y conciertos, pero apareció el virus, y como todo el mundo, pasamos a estar preocupados y asustados respecto a lo que estaba pasando. Así que llegamos a marzo y dijimos: ¿lo lanzamos o esperamos? Y decidimos aguantar a ver cómo evolucionaban las cosas. Nunca habíamos parado tanto, y de hecho, estábamos de acuerdo en que había que tomarse un tiempo, pero al final ya decidimos publicarlo sin importar nada más.

Indagando un poco más en los recovecos de esta nueva entrega, ¿tienes alguna favorita personal o alguna canción en particular que estés deseando tocar en directo?

Tengo muchas ganas de ver cómo suena “When You See Yourself, Are You Far Away”, pero mi favorita ahora mismo, y la que más escucho, es “A Wave”.

Hablando de conciertos, habéis tocado muchas veces en nuestro país, sin ir más lejos, la última fue en el FIB de 2019. ¿Cómo ves el futuro en este sentido?

Es difícil saber ahora mismo qué va a pasar, pero lo que sí tengo claro es que estamos deseando girar. Estamos listos para arrancar en cuanto sea posible y las condiciones lo permitan.

“Una vez que estoy en el escenario, todo está bien, pero antes, todavía me pongo nervioso pensando en cada cosa que tengo que hacer”

¿Te sientes más cómodo tocando en salas o en grandes festivales?

Me apasionan ambos ambientes. Una vez que estoy en el escenario, todo está bien, pero antes, todavía me pongo nervioso pensando en cada cosa que tengo que hacer. Las salas te permiten tener a la gente más cerca en un ambiente más íntimo, y de alguna forma me ponen más nervioso, porque en un festival, hay tanta gente y tanta distancia con ellos, que parece como si estuviéramos tocando para nosotros mismos. Pero tal como están las cosas, tengo muchas ganas de cualquier tipo de concierto ahora mismo.

¿Cómo crees que van a encajar las nuevas canciones cuando las toquéis en directo, con los grandes clásicos de vuestro repertorio?

Estoy seguro de que, cuando podamos tocarlas, van a mezclar perfectamente. Vamos a empezar a ensayar en dos semanas o así, ¡tengo tantas ganas! Lo genial cuando lanzas un disco, es que supone un soplo de aire fresco para el repertorio en directo, de manera que resulta genial reordenarlo con las canciones nuevas y probar a ver cómo sería si fueran en un determinado orden, o qué pasaría si tal canción se moviera al principio o al final. Una de las mejores cosas de girar es ir reestructurando el setlist de manera que en algún momento, te sale el balance perfecto.

Buceando un poco en tus aficiones, he descubierto que te gusta la fotografía, y que más que una afición, es algo en lo que te gustaría ahondar y dedicarle cada vez más tiempo. ¿Qué te aporta esta faceta que no obtengas a través de la música?

Es otra manera de canalizar mi creatividad y me encanta. Animo a la gente a que dedique tiempo a desarrollar esta cualidad del modo que sea. Con los años le he ido dedicando más espacio, y es una manera de desconectar, ya que siempre estoy tocando con la banda y siento que puedo desarrollar mi talento por otras vías, algo que consigo con la fotografía.

¿Dirías que estar en un grupo con miembros de tu familia ha sido una ventaja a lo largo de estos años?

Me resulta difícil comparar porque nunca he estado en otra banda, pero nos conocemos tan bien y nos entendemos de una manera tan natural, que supongo que sí que ha sido una ayuda que así sea. Sabemos la música que queremos hacer y sentimos que existe la conexión para hacerla posible. Siempre sabemos cómo se sienten los demás en el grupo porque tenemos mucha confianza, y eso siempre es de agradecer.

“Para serte sincero, no me identifico nada con la escena que hay en Nashville. Hay un sector que nos ve como algo diferente dentro de esa línea, y por ello le resultamos interesantes”

Viniendo de Nashville, donde la música country es casi una religión, ¿cómo encaja un grupo de vuestro éxito, y tan alejado de esa escena, en dicho contexto?

Supongo que, como en todas partes, hay gente a la que le gustamos y gente que nos odia. Para serte sincero, no me identifico nada con la escena que hay en Nashville, con ese sonido country, blues, rock clásico… También hay un sector que nos ve como algo diferente dentro de esa línea, y por ello le resultamos interesantes.

¿Qué estás escuchando últimamente? ¿Hay algo que te haya impactado de alguna manera especial?

Escucho muchísimo a los Beatles. Tengo una emisora de radio de los Beatles en mi coche casi todo el tiempo. De las bandas actuales, me gustan Grizzly Bear o Deerhunter; si no sé qué escuchar, pongo alguna de ellas y sé que no me van a fallar.

Muchas gracias, Matt, ha sido un placer charlar contigo. Estamos deseando teneros pronto de vuelta en España tocando las nuevas canciones.

Gracias a ti, ha sido un placer. Siempre que vamos de gira por Europa, y en concreto a España, me gusta pasar unos cuantos días más viajando. Me encanta vuestro país.

