Kings of Leon – When You See Yourself (RCA / Sony Music)

Tras múltiples retrasos por la pandemia, llega lo nuevo de Kings of Leon, que llevamos descubriendo en pequeñas dosis desde hace meses. Ya saben que de un tiempo a esta parte, parece que salvo excepciones, estamos condenados a escuchar más de la mitad de los discos antes de su publicación. Quizá esta estrategia atienda al cada vez menor interés por las obras completas, por esta sociedad de ‘Cachitos’ que se conforma con pequeñas píldoras de consumo rápido, para degustarlas y pronto pasar a la siguiente. En mi opinión se pierde el encanto de disfrutar un LP en su totalidad, tal y como ha sido pensado por sus autores.

La banda de Nashville formada por los hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill junto a su primo Matthew Followill, editan su octavo trabajo, When You See Yourself, que llega un lustro después de Walls (2016); un álbum del que como decimos, ya habíamos escuchado en un 70%, con lo que el factor sorpresa no es uno de sus puntos fuertes. Quizá, con un par de adelantos nos hubiera impactado más la evolución de unos Kings of Leon de los que queda poco de aquellos ramalazos de garage y que ahora, como banda de éxito, abre sus miras hacia los sintetizadores y un rock de estadio que no les sienta especialmente mal, ojo.

“When You See Yourself, Are You Far Away”, tema de apertura, muestra claras sus intenciones aperturistas, pero eso no significa que no sigan siendo una banda de rock. Ahí están la ya conocidas “Supermarket” y “100,000 People”, con ciertos toques entre Lemonheads y Springsteen y alguna guitarra desmelenada, aunque este no es un disco de guitarras especialmente. La base rítmica tiene mucho más peso -hay bajos vibrantes como ese de “Stormy Weather, por ejemplo-, y también hay momentos claramente destacables, como ese otro single, “The Bandit”, uno de sus temas más inspirados de la última década y quizá la pista que marca el tono de un disco en el que también destaca el tono pausado de la gran “Time In Disguise”.

When You See Yourself no contiene la frescura de sus primeras obras, pero cuenta con suficientes elementos para que volviendo en parte a sus raíces, sigan evolucionando y asentándose como una sólida formación llamada a tomar el testigo de algunos de los grandes.

Escucha Kings of Leon – When You See Yourself