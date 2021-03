Jon Batiste – We Are (Verve)

Aunque no lo crean, no conocía a Jon Batiste hasta que, boquiabierto, le descubrí como suelo descubrir tantas otras cosas, a través de uno de los especiales Tiny Desk, que la radio pública NPR organiza desde Washington D.C. y en el que él y su banda, íntegramente de mujeres, hicieron una actuación realmente explosiva. Era yo tan ignorante que ni siquiera sabía que el de New Orleans había compuesto junto a Trent Reznor y Atticus Ross (NIN) la banda sonora del último blockbuster de Pixar, Soul. Y no sólo eso, es un músico ultra-dotado, que ha tocado con todo el mundo, dirige la banda residente del famosísimo The Late Show de Stephen Colbert y tiene una nutrida carrera discográfica como músico de jazz.

Este We Are, sin embargo, supone un importante quiebro en una trayectoria tan apabullante. A pesar de que al frente de su banda Stay Human ya había hecho incursiones en directo en el soul, el gospel y el rhythm and blues, la música con la que creció, nunca había hecho un álbum tan poderosamente dirigido a rendir tributo a dichas raíces. No sólo eso. Este disco es además todo un alegato pro-igualdad racial -de la que es incansable adalid- a través de sus propias experiencias. Un trabajo de tintes autobiográficos, relacionados con su infancia en Louisiana, su amor por la música y el poder igualador de ésta.

Puede que en ese sentido el álbum resulte algo simple en cuanto a sus planteamientos, que él despliega en un tono tan Mr. Wonderful que a veces tira un poco de espaldas. Su positivismo es de un demagógico que raya en lo infantil, pero claro, después uno escucha el trío de aldabonazos que abren este disco y puede disculpar muchas cosas. La inaugural canción titular es un emocionante himno gospel que su autor difundió ampliamente por redes en el momento más crudo del movimiento Black Lives Matter. Le siguen un galopante derroche de soul sureño llamado “Tell the truth” y el medio tiempo “Cry”, tres argumentos imponentes en total que hacen realmente difícil no querer seguir escuchando.

Lo hacemos. Y así encontramos más motivos para empezar a caer en el hechizo: “I need you” es un single bastante cercano a lo perfecto que ya ha recibido una atención masiva en redes de streaming poco antes de la aparición del álbum. Algo que, potencialmente, también podría ocurrir con la medio rap-medio skat, “Whatchutalkinabout”. Una lástima que “Boyhood” y “Movement 11” huelan un poco a trámite administrativo, porque es un resbalón que baja un poco el nivel general, pero lo recupera rápido con la tercera de este lote que parece unitario: “Adulthood” está maravillosamente impregnada del espíritu de Prince y de la ambrosía de d’Angelo.

We Are termina, además, con un trío ganador, el formado por “Freedom”, “Show me the way” y “Sing”, tres piezas que combinan a la perfección el pop contemporáneo y los estilos de raíz afroamericana que su autor tan bien y oportunamente sabe traer a colación. Su paleta es tan diversa que a veces parece que quiera abarcar demasiado, que vaya a pisar un terreno demasiado resbaladizo, pero al final sale triunfal en su complejo discurso gracias a un talento musical descomunal, el mismo que vi en aquél Tiny Desk que me dejó tan boquiabierto. Una combinación perfecta entre maestría y hedonismo que sabe plasmar a la perfección en canciones inmediatas y sobresalientes. Desde luego, este tipo tiene mojo y lo ha desplegado generosamente en un trabajo que es puro disfrute. Dará que hablar, sin duda.

Escucha Jon Batiste – We Are