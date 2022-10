Entrevistamos a M. Ward, que nos visita en unos días

La próxima semana arranca una amplia gira de M. Ward por nuestro país con nada menos que ocho fechas: el 20 de octubre pasará por La [2] de Apolo (Barcelona), el 21 por Las Armas (Zaragoza), 22 Dabadaba (San Sebastián), 23 Litte Bobby (Santander), 26 Garufa (A Coruña), 27 la Sala Mon (Madrid), 28 Sala X (Sevilla) y 30 Teatre El Musical (Valencia).

El norteamericano regresa a nuestro país poco después de lanzar un nuevo álbum de She & Him, su aventura junto a la actriz y cantante Zooey Deschanel. Estará presentando sus dos últimos lanzamientos: Migration Stories (2020), un disco reposado grabado en Montreal con músicos de Arcade Fire y Think of Spring, una colección de versiones de Billie Holiday.

Su folk íntimo se detendrá en nuevas y viejas composiciones. Hablamos con él sobre sus últimos álbumes, su proceso de creación, sus ídolos y próximos planes.

«Cuando escucho mis primeros discos escucho a alguien que está tratando de encontrar su camino. Todavía no he encontrado ningún tipo de fórmula y espero no hacerlo nunca»

¿Cómo te afectó la pandemia?

En los años previos me había preparado para lanzar dos discos en 2020, ‘Migration Stories’ y ‘Think Of Spring’. Tenía planeada una gira mundial y todo eso se tuvo que cancelar, así que cambié de marcha para quedarme en casa y construir un poco mi propio estudio. ‘Migration Stories’ lo grabé en Montreal con algunos de los muchachos de Arcade Fire y el coproductor Craig Silvey: tenían un arsenal de sintetizadores increíbles que nunca había visto antes y me inspiraron a comprar mi primer sintetizador para aprender a tocarlo, esos fueron algunos de los proyectos pandémicos más grandes para mí.

¿Cuál es el proceso tu proceso para componer? ¿Trabajas primero el ángulo instrumental con la guitarra, piensas en la historia?

Todo comienza con la guitarra, buscando a tientas las progresiones de acordes y aprendiendo a tocarlas de una forma nueva. Experimento con afinaciones alternas cada vez que tengo tiempo libre con la guitarra y eso siempre me lleva a nuevas melodías que eventualmente se convierten en letras, ideas, canciones… Así es como comienzan todas y después de que hayan estado sin terminar en algún lugar de mi sótano, suelo volver a ellas cuando han pasado unos meses o, a veces años, y si todavía encuentro encanto al tocar la canción, la arreglo, la deconstruyo y finalmente la llevo a un estudio más grande para comenzar con el proceso de producción.

¿Cómo sabes cuándo una canción pasa el filtro para ser grabada?

Es un sentimiento más que otra cosa. Tienes la sensación de sacar del horno lo que sea que estés cocinando cuando parece algo que prepararías para ti.

Han pasado más de dos décadas desde ‘Duet for Guitars #2’ (1999). ¿La experiencia te ha hecho aprender algo para crear música de una manera diferente?

No sé lo que otras personas escuchan cuando escuchan esos primeros discos, yo cuando los escucho, escucho a alguien que está tratando de encontrar su camino. Todavía no he encontrado ningún tipo de fórmula y espero no hacerlo nunca. El único camino real es escuchar atentamente a tu primer instinto. Estar al tanto de las cosas más allá de los cinco sentidos; si la música desencadena algo fuera de esos cinco, entonces estás en un buen camino.

Dos álbumes en 2020, ‘Migration Stories’ y ‘Think Of Spring’, a los que ha seguido el nuevo disco She & Him. Continúas con mucha actividad y parece que no puedes parar.

Desde que era adolescente y empecé a estudiar guitarra, ha practicado y ensayado básicamente todos los días. No puedo decir exactamente por qué tiene un control así sobre mí, pero lo tiene. Es una adicción saludable, así que no voy a mencionarla con un terapeuta (risas).

Comencemos con el primero: ¿Qué provocó el concepto de ‘Migration Stories’?

Leer artículos de periódicos americanos sobre la crisis migratoria, también leer artículos de periódicos europeos sobre el mismo tema. Conocer las historias sobre la migración de mi abuelo que viajó de México a los EE. UU en la década de 1920… tratar de entender el panorama general.

Como decías antes, trabajaste en el álbum con Tim Kingsbury y Richard Reed Parry de Arcade Fire, Teddy Impakt y el productor Craig Silvey. ¿Qué aportaron estos invitados al álbum?

Todos ellos son maestros en su oficio, mentes abiertas y poseen un hermoso arsenal de sintetizadores. Espero que su espíritu y el ambiente que creamos en Montreal pueda apreciarse en el disco en el disco, yo lo hago.

En ‘Think Of Spring’ honras la figura de Billie Holiday. ¿Qué tienen que aprender de ella las nuevas generaciones de la música?

Me enganché a su voz cuando era niño, más o menos a los 15 años. Al principio me sonaba mal, pero si escuchas lo suficiente, verás que creó un lenguaje propio.Inventó una nueva forma de deconstruir la melodía que nadie tiene o probablemente debería tratar de recrear. Mi intención fue la de intentar traducir muchas de las ideas de su disco ‘Lady in Satin’ (1958) a una guitarra acústica solista.

¿Crees que habrá oyentes jóvenes que lleguen a su música a través de tus canciones?

Veremos. Lancé el disco durante la pandemia y no he tenido la oportunidad de tocar ni ver a nadie desde entonces.

Hablemos del nuevo álbum de She & Him: Melt Away: A Tribute To Brian Wilson. Zooey y tú colaborasteis en ‘No Pier Pressure’ (2015), uno de los discos en solitario de Brian Wilson. ¿Fue ahí es donde comenzó todo?

Ya habíamos compartido varios escenarios con Brian Wilson antes de que nos invitara al estudio. Toqué con él en el Hollywood Bowl y hubo otras actuaciones. Es uno de nuestros ídolos y fue una gran emoción trabajar con él.

La música de She & Him está en su misma onda.

Ambos lo estamos. Yo había versionado «You still believe in me» en mi disco ‘Transistor Radio‘ (2005) y luego Zooey y yo hicimos una versión de «Christmas day». Desde luego sabíamos que teníamos un terreno común, una obsesión por sus canciones, producciones y armonías.

¿Cómo llegó el propio Wilson a aparecer como invitado en «Melt Away»?

Fue increíble. Estábamos haciendo una lista soñada de colaboradores para la canción «Do it again», pusimos en ella el nombre de Brian como una quimera, pero se hizo realidad. Una gran emoción para nosotros tenerlo en nuestro disco tributo.

¿Hay próximos planes para She & Him?

Acabamos de terminar una versión de una canción de Les Paul y Mary Ford llamada «The world is waiting for the sunrise» que formará parte de una compilación benéfica.

En unos días tocas en España, ¿qué podemos esperar de tus conciertos?

Será como es habitual una combinación de lo antiguo y lo nuevo. Tocar solo con una guitarra y un piano siempre es un placer. Viajar en el tiempo hasta cómo nacieron todas estas canciones y luego darles nueva vida. Tengo muchas ganas de volver a España

¿Ya hay planes para un nuevo álbum de M. Ward?

Sí. Estad atentos a las noticias, porque habrá un nuevo lanzamiento en 2023.

Escucha ‘Migration Stories’ de M. Ward

Escucha ‘Think Of Spring’ de M. Ward