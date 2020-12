Entrevistamos a R. Missing, que publican nuevo EP

Una voz etérea y poética que se mueve a través sonidos minimalistas y cinematográficos que oscilan entre synth-wave y el dark wave, convierten a los neoyorquinos R. Missing en una banda electrónica que consigue representar el caos y la soledad del mundo contemporáneo, usando la tristeza como una forma catarsis, traduciendo el amor, la pérdida, la pasión y la vida misma, en su música.

Su último EP Placeholder for the Night, es la consolidación de una carrera, conquistando un sonido tan complejo, atemporal y sutil como profundo y magnético, abarcando todos los límites posibles. Se podría decir que Placeholder for the Night es el EP que la banda siempre estuvo escribiendo desde que empezaron, y lo hacen con un sonido contemplativo, cargado de emociones y profundidad, con un montón de recursos musicales que auguran un porvenir brillante a la banda neoyorquina.

Tenemos el gusto de entrevistarlos, aprovechando la salida de su reciente EP, lanzado este 11 de diciembre.

“No tenemos un control claro de los cambios o modificaciones en el sonido o en sus añadidos, solo en los pensamientos”

Para empezar, ¿cómo definirías el concepto musical de R. Missing? ¿Cómo nació? ¿Quiénes son sus integrantes?

No tenemos claro cuál es el concepto general de R. Missing, pero estamos bastante seguros de que que tiene una lógica y un sentido.

R. Missing lo formamos Toppy y Sharon Shy.

¿Cuáles son vuestras influencias?

Hoy somos algo así como ”The Book of Restlessness”, pero solo hoy. Mañana, quizá, nada en absoluto o algo completamente diferente.

¿Cómo definiríais vuestro sonido? ¿Cómo ha evolucionado desde que empezasteis? ¿Hacia dónde se dirige vuestra música?

Podríamos denominar al sonido “débil” o “leve”.

No tenemos un control claro de los cambios o modificaciones en el sonido o en sus añadidos, solo en los pensamientos.

¿Qué podríais comentar sobre vuestro último disco? ¿Qué queréis transmitir? ¿Qué es lo que más os emociona de este último EP?

No nos interesa tanto transmitir o emocionar. Estamos más interesados en los colores imposibles, los beneficios de la visión nocturna y la soledad. Quizás podamos transmitir esas cosas algún día, pero lo más probable es que no.

Vuestras canciones son muy misteriosas y sensuales, ¿qué queréis transmitir a las personas que escuchan vuestros temas?

En todo caso, un alejamiento de la vida.

¿Creéis que vuestras canciones llenan un vacío entre la nostalgia de los 80 y la recuperación de la dark wave o synth wave?

Nunca pensamos en eso.

Mucha gente habla de la new wave. ¿Qué pensáis sobre ello? ¿Por qué creéis que existe ese resurgimiento de los sonidos de los 80?

Hay algo de ilusión en la frase “new wave” y es una buena razón para seguir repitiéndola una y otra vez.

¿Cómo os sentís ambos acerca de hacer música hoy en día, pese a las dificultades generales que están habiendo?

Curiosamente, indiferentes.

¿Dónde está la línea para vosotros entre los momentos optimistas y los más sombríos?

Honestamente, son lo mismo.

¿Cómo el cine inspira o afecta tu música?

Efecto insignificante. Excepto quizás esas secuencias tan largas de ‘Le Feu Follet’. Las recordamos a menudo.

Si fuerais miembro del público de uno de vuestros shows, ¿cómo esperáis que sea esa experiencia?

Nunca esperamos nada de una actuación en directo.

¿En qué más proyectos estáis trabajando?

Un mundo posible.

¿Tenéis algunas palabras finales de sabiduría?

Nosotros éramos los que esperábamos esas palabras, pero el tiempo de permanencia terminal es demasiado largo.

Escucha Placeholder for the Night de R. Missing